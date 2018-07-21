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Летные экипажи из Казахстана прибывают в Рязань для участия в конкурсе «Авиадартс-2018»
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Летные экипажи из Казахстана прибывают в Рязань для участия в конкурсе «Авиадартс-2018» 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Накануне в Рязань прибыли экипажи дальних бомбардировщиков Xian H-6, военно-транспортных самолетов Shaanxi Y-9, бомбардировщиков JH-7А ВВС НОАК, а также самолетов и вертолетов ВВС Республики Беларусь.
В Рязань к месту проведения конкурса «Авиадартс-2018» прибыли первые экипажи команды Республики Казахстан.
Летчики-истребители на самолетах Су-30СМ выполнили посадку на аэродроме Дягилево.
В течение дня ожидается прибытие экипажей ударных вертолетов Ми-35М и транспортно-боевых вертолетов Ми-171ВВС Казахстана, а также истребителей J-10 ВВС Народно-освободительной армии Китая, которые в настоящий момент находятся на промежуточных аэродромах на территории России и после проведения дозаправки продолжат перелет по маршруту в Рязанскую область.
Накануне в Рязань прибыли экипажи дальних бомбардировщиков Xian H-6, военно-транспортных самолетов Shaanxi Y-9, бомбардировщиков JH-7А ВВС НОАК, а также штурмовиков Су-25, самолетов Як-130 и вертолетов Ми-8, Ми-24 ВВС Республики Беларусь.
Международный конкурс «Авиадартс-2018» пройдет на полигоне Дубровичи в Рязанской области в период с 29 июля по 11 августа.
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