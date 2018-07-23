Более 30 иностранных экипажей прибыли на «Авиадартс-2018», который пройдет под Рязанью 

Впервые в конкурсе будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно.
Экипажи четырех стран, участвующих в Международном конкурсе «Авиадартс-2018», завершили переброску авиационной техники на аэродром Дягилево в Рязанской области.
На соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств.
Впервые в конкурсе будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно.
Всего в соревнованиях будут участвовать более 60 экипажей от четырех команд Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
Зачет будет проводиться по 7 номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортной боевых вертолетах.
Международный конкурс «Авиадартс-2018» пройдет в период с 29 июля по 11 августа. Летная часть соревнований состоится на полигоне Дубровичи под Рязанью.