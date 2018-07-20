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В батареях Tesla нашли нелегальный кобальт
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В батареях Tesla нашли нелегальный кобальт 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Panasonic, являющаяся эксклюзивным поставщиком аккумуляторов для электромобилей Tesla, применяет при их производстве кобальт, ввезенный из Кубы, в отношении которой действуют санкции США. Из-за этого фирмам, нелегально импортирующим металл, могут грозить штрафы со стороны американских властей.
Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, Panasonic закупает кобальт у канадской компании Sherritt International, добывающей его на территории Кубы. В результате батареи, поставляемые Tesla японским концерном, содержат «некоторое количество кобальта», ввезенного в страну в нарушение законов США.
В Panasonic затруднились сказать, как много импортированного с Кубы металла используется в аккумуляторах Tesla. Как объяснили в компании, у них нет возможности это определить, поскольку ресурсы, поступающие от разных поставщиков, на производственном этапе смешиваются. Тем не менее, в Panasonic заявили о приостановке сотрудничества с Sherritt.
We use less than 3% cobalt in our batteries & will use none in next gen  — Elon Musk (@elonmusk) 13 июня 2018 г.
Ранее глава Tesla Илон Маск заявлял, что его компания использует «менее 3% кобальта» В будущем производитель электрокаров намерен и вовсе обойтись без него.
∎Apple запасётся кобальтом для батарей из-за грядущего дефицита читайте также
Кобальт — ключевой компонент, применяемый при производстве литий-ионных батарей. Одними из крупнейших его потребителей являются производители электромобилей и электроники. В смартфонах используется около четверти мирового производства этого металла. Мобильному устройству требуется около 8 граммов очищенного кобальта, тогда как аккумулятору для электромобиля — в 1000 раз больше.
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