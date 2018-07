В батареях Tesla нашли нелегальный кобальт 

В Panasonic затруднились сказать, как много импортированного с Кубы металла используется в аккумуляторах Tesla. Как объяснили в компании, у них нет возможности это определить, поскольку ресурсы, поступающие от разных поставщиков, на производственном этапе смешиваются. Тем не менее, в Panasonic заявили о приостановке сотрудничества с Sherritt.

We use less than 3% cobalt in our batteries & will use none in next gen — Elon Musk (@elonmusk) 13 июня 2018 г.