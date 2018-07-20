Reuters узнал о возможном содержании кубинского кобальта в батареях для Tesla

Эксклюзивный поставщик аккумуляторных батарей для электромобилей Tesla концерн Panasonic мог использовать при их производстве кобальт с Кубы , против которой действуют санкции США . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух знакомых с вопросом собеседников.

Представители Panasonic заявили, что не могут определить, какая часть кобальта, используемая при производстве батарей для Tesla, была поставлена с Кубы, поскольку ресурсы, поступившие от разных поставщиков, совместно используются на нескольких этапах производственных процессов. В результате японский концерн «решил приостановить свои отношения со своим канадским поставщиком», заявили в Panasonic, не уточнив названия компании. Кобальт этого поставщика использовался для батарей, используемых в Tesla Model S и Model X, но лишь после февраля 2018 г., признали в Panasonic.

Собеседники агентства отмечают, что поставщиком кубинского кобальта для Tesla была канадская Sherritt International. Ей принадлежит 50% в СП с государственной кубинской General Nickel Company, производящем кобальт на шахте Моа. В Sherritt отказались от комментариев о поставках кобальта Panasonic.

Помимо Sherritt кобальт для Panasonic поставляет также Sumitomo Metal Mining, которая производит большую часть своих материалов на Филиппинах . Источники агентства утверждают, что именно на Sumitomo приходится большая часть поставок для создания аккумуляторных батарей.

В Tesla заявили, что компания «стремится в ближайшем будущем достичь практически нулевого использования кобальта».

В конце июня руководитель автомобильного подразделения Panasonic Йошио Ито заявлял, что Резкий рост производства Tesla Model 3 привел к дефициту аккумуляторных батарей. При этом Tesla продолжает наращивать темпы производства. По итогам июня компания отчиталась о производстве 5000 Model 3 за месяц, на июль заявлена цель в 6000.

В адрес компании звучат обвинения в завышении объемов фактического производства, а также использовании бракованных батарей и повторном применении сломанных деталей.