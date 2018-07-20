Непогода мешает участникам арктического перелета добраться до Канады

ОТТАВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» рассчитывают добраться до Канады не ранее 22 июля. Об этом сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону руководитель экспедиции летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.

"Мы до сих пор сидим в Бухте Провидения на Чукотке и ждем хорошей погоды, чтобы вылететь на Аляску. Очень большая облачность", — сказал он. Руководитель перелета напомнил, что первоначально участники экспедиции планировали достичь арктических берегов Канады 19 июля, «а теперь рассчитываем в лучшем случае добраться туда 22 июля, но, скорее всего, — на следующей неделе».

Ранее Токарев сообщил корреспонденту ТАСС, что не исключает встречи в Канаде с генерал-губернатором страны Жюли Пейетт — бывшим астронавтом NASA. «Мы эти планы с ней обговаривали еще заранее, только я не мог ей сообщить точную дату и точное место посадки. Она хотела бы прилететь на один из аэродромов, куда мы будем приземляться. У нас с ней хорошие отношения», — сказал тогда руководитель экспедиции.

"Мы находимся в постоянном контакте с организаторами и членами экспедиции, также как и с канадскими властями, которые оказывают нашим летчикам всемерное содействие", — сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Оттаве.

Пейетт стала первым канадским астронавтом, побывавшим на Международной космической станции (МКС). Свой первый полет она совершила 27 мая — 6 июня 1999 года на борту шаттла Discovery в качестве специалиста полета. Тогда совместно с Токаревым она, в частности, занималась ремонтом устройства подзарядки аккумуляторных батарей «Заря» на МКС.

Маршрут экспедиции

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области. В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 т) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.

Маршрут экспедиции протяженностью более 20 тыс. км пролегает через Россию, штат Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок. Основная цель экспедиции — проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.