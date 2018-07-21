Ещё
Стал известен самый дорогой вратарь в истории футбола
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стал известен самый дорогой вратарь в истории футбола 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее самым дорогим вратарем был Джанлуиджи Буффон, который в 2001 году перешел из «Пармы» в «Ювентус» за 54 миллиона евро.
Вратарь сборной Бразилии Алисон Рамзес Бекер стал самым дорогим в истории футбола. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил о его переходе. Спортсмен подписал контракт до конца сезона-2023/24. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Трансфер вратаря оценивается в 62,5-75 миллионов евро. Итальянский клуб «Рома», в котором ранее играл футболист, может получить еще около десяти миллионов евро в форме бонусов.
Спортсмен побил рекорд Джанлуиджи Буффона, который в 2001 году перешел из «Пармы» в «Ювентус» за 54 миллиона евро.
ТК «Звезда»: последние новости
Российские команды-участницы Армейских международных игр-2018 прибыли на полигон Корла КНР Толпа подростков напала на инспектора ДПС в Магадане: видео ВВС Израиля начали масштабный налет на объекты палестинских боевиков
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян183
Россия «репетирует развал Украины»30
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света7
Максакова в короткой юбке вызвала фурор3
«Москва должна нам $12 млрд»409
Видео
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение