Стал известен самый дорогой вратарь в истории футбола

Ранее самым дорогим вратарем был Джанлуиджи Буффон , который в 2001 году перешел из «Пармы» в «Ювентус» за 54 миллиона евро.

Вратарь сборной Бразилии Алисон Рамзес Бекер стал самым дорогим в истории футбола. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил о его переходе. Спортсмен подписал контракт до конца сезона-2023/24. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Трансфер вратаря оценивается в 62,5-75 миллионов евро. Итальянский клуб «Рома», в котором ранее играл футболист, может получить еще около десяти миллионов евро в форме бонусов.

Спортсмен побил рекорд Джанлуиджи Буффона, который в 2001 году перешел из «Пармы» в «Ювентус» за 54 миллиона евро.