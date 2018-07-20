Медведев отметил необходимость улучшения лесной охраны в России

"Нам нужно в целом сделать федеральный государственный лесной надзор более эффективным, решить вопросы материально-технического обеспечения инспекторов, это сложная тема, конечно, использовать лучший опыт борьбы с незаконным оборотом древесины", — сказал Медведев на совещании об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины.