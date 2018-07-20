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Медведев отметил необходимость улучшения лесной охраны в России
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Медведев отметил необходимость улучшения лесной охраны в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июл — РИА Новости. Федеральный государственный лесной надзор в РФ необходимо сделать более эффективным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Нам нужно в целом сделать федеральный государственный лесной надзор более эффективным, решить вопросы материально-технического обеспечения инспекторов, это сложная тема, конечно, использовать лучший опыт борьбы с незаконным оборотом древесины", — сказал Медведев на совещании об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины.
В качестве положительного примера глава кабмина привел пилотный проект в Иркутской области по маркировке заготавливаемой древесины. По его словам, в результате там за первый квартал текущего года объем незаконных рубок по сравнению с аналогичным периодом снизился почти на 70%.
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