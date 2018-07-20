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Было — стало: чем сейчас живет и как выглядит бывший участник «Дома-2» и экс-возлюбленный Анастасии Дашко Сэм Селезнев
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Было — стало: чем сейчас живет и как выглядит бывший участник «Дома-2» и экс-возлюбленный Анастасии Дашко Сэм Селезнев 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Чем сейчас живет 39-летний Сэм Селезнев.
Сэм Селезнев пришел на «Дом-2» в 2005 году. Он стал первым темнокожим участником реалити.
На проекте мужчина закрутил роман с Анастасией Дашко. Это были своеобразные отношения, но при этом одни из самых ярких за всю историю проекта. Пара выиграла квартиру в Москве. Через три года Дашко и Селезнев покинули периметр шоу, но не смогли сохранить отношения. При этом экс-влюбленные продолжили общаться, а когда у Анастасии начались проблемы с законом, Сэм ее поддерживал.
После ухода из реалити и расставания с Дашко Селезнев занялся карьерой. Он работал спортивным комментатором, а также диджеем. Пару лет назад открыл свое агентство, организующее праздники. Кроме этого, сейчас Селезнев работает ведущим мероприятий. О личной жизни экс-участника реалити ничего неизвестно.
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Фото:соцсети, Instagram
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