По итогам июня в США отмечено увеличение производства бумаги и картона

В отчете AF&PA (американская ассоциация США, объединяющая производителей целлюлозно-бумажной отрасли и лесопереработки) отмечается, что в начале лета поставки бумажной упаковки для пищевых продуктов выросли на 3,6%, а показатели производства мешков и пакетов остались в пределах прошлогодних показателей. Норма загрузки по сравнению с маем возросла на 1,3%, а резерв бумаги для производства упаковки сократился на 0,3%.

20.07.2018 00:01:00 В США проблема утилизации отходов приблизилась к критической точкеМногочисленные СМИ отмечают, что в США продолжает усугубляться проблема утилизации ТБО. В отличие от жителей европейских стран, американцы в своем большинстве не прониклись идеей раздельного сбора и дальнейшей переработки отходов. Кроме того, сеть перерабатывающих предприятий не в состоянии обеспечить эффективное использование вторсырья. Как результат — в США накапливается значительное количество отходов, которые приходится экспортировать в другие страны. На сегодняшний день основным потребителем «американского мусора» является Китай. По оценкам экспертов, США ежегодно поставляет в КНР порядка 775 тыс. тонн пластиковой упаковки, 28 млн тонн макулатуры и 3 млн тонн отходов, содержащих медь.

Характерно, что до недавнего времени спектр поставляемых в Китай отходов был гораздо шире. В недалеком прошлом Пекин отказался от ввоза 24 видов американского мусора, в ближайшем будущем этот список расширится еще на 32 позиции. Китайская сторона объясняет введение ограничений повышенными требованиями к качеству закупаемого вторсырья. В частности, речь идет о том, что доля не перерабатываемого вторсырья не должна превышать 0,5%. Американские компании в ряде случаев не готовы обеспечить требуемую чистоту поставляемых отходов.

Американские власти пока не выработали единый алгоритм решения «мусорной проблемы». Особенно с учетом того, что Китай периодически заявляет о введении моратория на импорт отходов, начиная с 2020 года. Не исключено, что значительная часть поставок вторсырья будет переориентирована на страны Юго-Восточной Азии. Но, по мнению экспертов, это лишь полумеры, не способные решить проблему ликвидации отходов в принципе. 19.07.2018 00:10:00 Детские соки «Точно-Сочно» в новой веселой упаковкеДетские соки «Точно-Сочно» — суббренд казахского бренда «DADA» (компания RG Brands) — теперь в новом дизайне. Ребрендинг произвело агентство Depot WPF. Перед дизайнерами была поставлена задача — повысить узнаваемость продукта, как части бренда «DADA». Центральный элемент дизайна коробочек с соком — веселые персонажи, которые стали частью названия «Точно-Сочно», в сочетании с яркими цветам и изображениями фруктов они позволяют всей линейке способствовать созданию веселого настроения. При этом сохранены и элементы оформления соков «DADA». Всего в линейке представлены пять разных вкусов. Основными потребителями этого продукта являются дети, такая яркая и интересная упаковка способна донести до них всю пользу натуральных продуктов. 19.07.2018 00:07:00 Unilever анонсировала старт акселератора для отечественных FMCG-стартаповБританско-голландская Unilever инициировала запуск в России акселератора для предпринимателей, занимающихся производством и реализацией продукции, относящейся к категории FMCG (товары повседневного спроса). Акселерационная программа будет осуществляться на базе платформы GenerationS. Представители Unilever отмечают, что их интересуют отечественные стартапы, ориентированные на производство и хранение продуктов питания, выпуск упаковки и пр. Приоритет при отборе будет отдаваться проектам, которые уже реализуются и имеют положительную динамику. Подобным стартапам создадут оптимальные условия для дальнейшего продвижения.

Ожидается, что до конца октября эксперты отберут около 20 проектов, которым будет оказана серьезная технологическая и маркетинговая поддержка, позволяющая выйти на международный уровень. В Unilever подчеркивают, что с их помощью мощный толчок к развитию получил не один десяток перспективных стартапов. На сегодняшний день они продолжают сотрудничество с компанией в качестве торговых марок.

GenerationS, в свою очередь, по праву считается одним из ведущих стартап-акселераторов на территории Восточной Европы и России. Эта платформа эффективно сотрудничает более чем с 250 госучреждениями и коммерческими структурами. По итогам прошлого года на рассмотрение экспертов GenerationS поступило 3470 заявок из 13 стран мира. 19.07.2018 00:15:00 Voith поставит БДМ на предприятие в ГерманииКомпания Propapier (дочерняя структура Progroup AG) заказала Voith Paper поставку новой линии по выпуску бумаги для гофрирования и тестлайнера. Современную бумагоделательную машину планируют установить на площадке в городе Зандерсдорф-Брена (Германия). Представители Voith Paper отмечают, что пуск новой линии запланирован на вторую половину 2020 года. После вывода БДМ на проектную мощность она сможет ежегодно производить до 750 тыс. тонн продукции. Проектом предусмотрено, что инвестиции в создание современной производственной линии составят 375 млн евро. 19.07.2018 00:02:00 Правительство планирует поддержать «Русал» и ограничить оборот ПЭТ-тары Российские СМИ сообщают, что после утверждения вице-премьером Дмитрием Козаком «дорожной карты» развития алюминиевой отрасли, компания «Русал» (президент Олег Дерипаска) получила ряд дополнительных бонусов, которые позволят минимизировать последствия введения санкций со стороны США. Среди прочего, планируется ограничить оборот ПЭТ-тары и увеличить долю алюминиевой упаковки на внутреннем рынке. Утвержденный правительством комплекс мероприятий направлен на увеличение внутреннего спроса на реализуемый компанией «Русал» первичный алюминий путем расширения сфер его использования и субсидирования производителей, применяющих отечественный алюминий. Параллельно будут вводиться жесткие ограничения на поставки алюминиевой продукции из-за рубежа.

Разработанная «дорожная карта» предусматривает внесение ряда дополнений в действующую нормативно-правовую базу. В частности, до 1 марта будущего года должны быть разработаны изменения к правительственному постановлению, регулирующему вопросы экологического сбора. Речь идет о повышении ставки сбора на пластиковую упаковку. Кроме того, правительственное поручение предписывает до 1 сентября разработать предложения относительно регулирования особенностей использования алюминиевой и пластиковой упаковки для алкогольной продукции.

По мнению Любови Меланевской, возглавляющей ассоциацию «РусПэк», повышение ставки экологического сбора для производителей пластиковой упаковки не имеет ничего общего с защитой окружающей среды. Представители Danone также считают, что в данном случае речь идет о лоббировании интересов конкретного производителя без учета влияния различных типов производств на экологию. 18.07.2018 00:47:00 Тюменские производители стеклотары освоили выпуск бутылки с ручкойГендиректор тюменского «Стеклотеха» Елена Острягина сообщила, что на предприятии освоили выпуск нового вида стеклотары — литровой бутылки с ручкой. Елена Острягина отмечает, что первая партия оригинальной стеклотары уже отправлена в Челябинскую область. Параллельно предприятие выполняет все договоренности по поставкам потребителям ранее освоенных видов стеклянной упаковки, расширяет географию и ассортимент выпускаемой продукции. В частности, значительная часть выпускаемой стеклотары отправляется в Среднюю Азию, рассматриваются варианты расширения сотрудничества с предприятиями химической промышленности. 18.07.2018 00:03:00 В России стартовал проект по добровольной маркировке пиваПредставители Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) отмечают, что отечественные пивовары готовятся к введению маркировки выпускаемой продукции. На данном этапе реализуется пилотный проект на базе Московской Пивоваренной Компании. В ходе реализации пилотного проекта, который продлится до начала осени, будет проводиться маркировка пива «Жигули» и «Хамовники». Один из руководителей ЦРПТ Дмитрий Скорчеллетти подчеркивает, что цифровой код Data Matrix будет наноситься на все виды упаковки (стеклянная, пластиковая, кеги). Первые итоги эксперимента подведут в сентябре, после чего примут окончательное решение относительно перспектив массового внедрения апробированного способа маркировки.

Ранее сообщалось, что Минфин разработал законопроект, предусматривающий введение обязательной маркировки для выпускаемой в стране слабоалкогольной продукции. По мнению профильных специалистов, этот шаг позволит ликвидировать нелегальную торговлю пива и повысить качество реализуемых напитков. Вместе с тем, многие представители пивоваренных компаний считают, что введение обязательной маркировки лишь приведет к дополнительным производственным затратам и подорожанию пива. 18.07.2018 00:03:00 С 1 августа 2018 г. на АЦБК повышается заработная плата на 5% На Совете директоров АО «Архангельский ЦБК» единогласно было принято решение о повышении с 1 августа 2018 г. действующих тарифных ставок и окладов рабочих, специалистов, служащих и руководителей на 5% во всех структурных подразделениях комбината. «Повышение оплаты труда связано с хорошими результатами деятельности АЦБК по итогам первого полугодия текущего года: выполнением плана производственной программы, высокой оценкой акционерами работы в области охраны труда и экологических программ, а также успешной реализацией второго этапа инвестиционной программы комбината», — прокомментировал это решение Председатель Совета директор комбината Хайнц Циннер.

Член Совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак подчеркнул неизменность социальной политики комбината, главным активом которого является персонал, а основными направлениями — поддержание достойного уровня заработной платы и социальной защищённости каждого работника АЦБК.

17.07.2018 16:33:00В 2018 году в России выросло производство целлюлозыПо сообщению Росстата, производство целлюлозы в России за первые шесть месяцев 2018 года выросло до 4,2 млн тонн, что в годовом исчислении на 2,3% превышает показатели 2017 года. Объем выпуска бумаги и картона увеличился на 3,3% и достиг 4 с половиной млн тонн. Упаковки из гофробумаги и картона было произведено на 6,1% больше, чем в первой половине прошлого года (2,7 млрд кв.м). Бумажные и картонные ярлыки и этикетки превысили в своем производстве показатели 2017 года на 12,7% (26,4 млрд штук). Что касается выпуска тетрадей, то здесь наблюдается снижение производства на 33,2% (3,3 млн штук). 17.07.2018 11:40:00Оригинальный подарок победителям ЧМ-2018За победу в ЧМ-2018 Франко-российская ТПП преподнесла сборной Франции оригинальный подарок. 25 ящиков великолепного вина из Бордо с изображением известных картин русских художников получила команда после окончания финального матча. Уникальный комплект под названием Art Russe Sant-Emilion Grand Cru, подаренный футболистам, представляет собой набор лучших винных бутылок от Château La Grace Dieu Des Prieurs.

Начиная с 2014 года, фонд Art Russe и производитель Sant-Emilion Grand Cru выбирали 12 работ русской и советской живописи 19-20 веков. Изображение известных картин затем можно было увидеть на винных этикетках. Работы Репина, Васнецова, Серова, Рериха, Коржева и др. великих русских художников могли оценить любители вина по всему миру. Таким образом производители хотели показать разнообразие течений русской живописи.

Оригинальный дизайн принес вину популярность в разных странах мира, даже несмотря на высокую цену. Стоимость одной бутылки составляет более тысячи евро. 17.07.2018 11:21:00В Европе увеличился объем инвестиций в целлюлозно-бумажную промышленностьПредставители Европейской конфедерации бумажной промышленности (CEPI) отмечают, что по итогам прошлого года объем инвестиций в развитие предприятий отрасли составил свыше 5 млрд евро (+7,5% к показателям 2016 года). В отчете CEPI также зафиксировано увеличение экспортных поставок целлюлозно-бумажной продукции (+5,2%). На сегодняшний день в состав конфедерации входят 18 европейских государств. Ранее сообщалось, что страны, входящие в CEPI в прошлом году на 1,5% увеличили объемы производства бумаги и картона. 17.07.2018 09:39:00Минпромторг отдаст предпочтение в госзакупках продуктам вторичной переработки Минпромторг планирует внести изменения в действующую нормативно-правовую базу и максимально мотивировать производителей к приобретению различной продукции, полученной в ходе вторичной переработки отходов. Павел Серватинский, возглавляющий один из департаментов Минпромторга, отмечает, что в министерстве уделяется ключевое внимание проблеме повторного использования различных бытовых и промышленных отходов. Она неразрывно связана с созданием современных сортировочных комплексов, позволяющих максимально эффективно отбирать материалы, пригодные для переработки.

Представитель ведомства подчеркивает, что действующая нормативно-правовая база не мотивирует инвесторов к использованию «вторички». К примеру, для того, чтобы использовать на производстве твердое вторичное топливо, предприятию приходится преодолеть ряд административных барьеров, предусмотренных для мусоросжигательных заводов.

Кроме того, действующая на сегодня система экологических сборов в отношении производителей, не обеспечивающих утилизацию отходов, в большинстве случаев продемонстрировала свою неэффективность. Ранее сообщалось, что на федеральном уровне экологический сбор пополнит бюджет на 30 млрд рублей. В реальности же речь идет о получении всего 2 млрд Улучшить сложившуюся ситуацию можно лишь ужесточением норм КоАП. Минпромторг планирует уже в ближайшем будущем внести необходимые изменения в админкодекс.

Представители компаний-производителей отмечают, что они готовы массово использовать переработанные ресурсы. Но, для легализации этого процесса необходимо четко очертить на законодательном уровне все правила игры и ликвидировать существующие «белые пятна». 17.07.2018 09:32:00В Санкт-Петербурге открыли первый безупаковочный магазин продуктовВ Северной столице появился оригинальный магазин, в котором одноразовая упаковка отсутствует в принципе. Несмотря на кажущееся неудобство, у него уже есть постоянные клиенты. Владелица торговой точки Ася Воронкова отмечает, что в магазине можно приобрести различные макаронные изделия, крупы, специи, орехи и пр. В перспективе планируют продавать сладости, яйца и молочку. Но, покупателей здесь ждут со своей тарой. Альтернативный вариант — приобрести банки и многоразовые мешочки непосредственно в магазине.

Преимущества подобной организации торговли очевидны — в связи с минимизацией затрат на упаковку, стоимость продуктов ниже, чем в соседних маркетах. В магазине отмечают, что в перспективе он может стать местом общения, проведения мастер-классов и других мероприятий. В Европе подобные экспериментальные торговые точки уже не редкость и, как показывает практика, они достаточно быстро находят целевую аудиторию и пользуются стабильной популярностью. 17.07.2018 09:27:00Комитет по культуре Ленобласти официально запретил одноразовый пластикПортал Правмир сообщает, что комитет по культуре Ленинградской области запретил подведомственным учреждениям использовать одноразовую пластиковую упаковку, в т.ч. при организации различных массовых мероприятий. Александр Иванников, возглавляющий один из проектов Гринписа, отмечает, что подобная инициатива является уникальной для нашей страны. Чиновники из Санкт-Петербурга первыми в России официально ввели запрет на использование одноразовой пластиковой посуды, упаковки и пакетов. Как показывает опыт других стран, внедрение подобных решений позволяет существенно сократить количество накапливаемых на полигонах отходов пластика. В качестве примера эксперт Гринписа упоминает Калифорнию и Францию, где удалось остановить процесс распространения одноразового пластика. Ленинградская область имеет все шансы добиться подобных результатов, но, лишь в том случае, если будет принято решение о переходе с одноразовой пластиковой на многоразовую перерабатываемую упаковку.

В июне текущего года компания IKEA заявила, что намерена полностью отказаться от использования одноразового пластика в 363 магазинах по всему миру, включая Россию. Ожидается, что это решение будет реализовано в течение ближайших двух лет. В более отдаленной перспективе IKEA планирует полностью перейти на выпуск продукции из сырья, которое может полностью перерабатываться. Представители компании рассчитывают, что к 2030 году им удастся минимизировать количество отходов, подлежащих утилизации.

Ранее сообщалось, что во многих регионах России продолжаются акции протеста против закрытия официальных полигонов для захоронения отходов и массового появления несанкционированных свалок. В СМИ эти акции окрестили «мусорными бунтами», журналисты отмечают, что количество недовольных сложившейся ситуацией с переработкой отходов продолжает расти. 16.07.2018 00:01:00В Швеции разрабатывают бумажные батарейкиШведские ученые в сотрудничестве с компанией BillerudKorsnäs, специализирующейся на выпуске бумаги и бумажной упаковки, добились серьезного прогресса в создании бумажных батареек. Исследователи из Уппсальского университета изучили особенности целлюлозных волокон, полученных из морских водорослей. Технология их получения уже достаточно давно отработана компанией BillerudKorsnäs в ходе производства различных упаковочных материалов. Ученые пришли к выводу, что этот вид целлюлозы может стать исходным сырьем для производства недорогих и экологически чистых батареек.

Представители BillerudKorsnäs отмечают, что результаты научных исследований можно будет максимально быстро внедрить в реальное производство. Они подчеркивают, что далеко не всегда научные изыскания проводятся с учетом реальных запросов компаний-производителей. Но, в данном случае процесс внедрения полученных результатов в производство займет минимум времени. Речь идет о создании бумажных батареек, которые будут дополнять выпускаемую упаковку. Они обеспечат питание миниатюрных датчиков, предоставляющих информацию о качестве содержимого товара. В результате конечный пользователь сможет узнать время вскрытия заводской упаковки, особенности изменения температурного режима, транспортировки и пр.

Авторы разработки подчеркивают, что батарейки нового типа являются 100% перерабатываемыми. Их электроды и корпус изготавливаются из целлюлозы, поэтому могут перерабатываться заодно с упаковкой. 16.07.2018 00:02:00Киевский КБК направит кредит в 10 млн евро на модернизацию производстваКиевский КБК (подразделение Pulp Mill Holding GmbH) планирует направить 10 млн евро кредитных средств на модернизацию и расширение действующего производства. Соответствующий договор руководство комбината подписало с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Представители ведущего украинского КБК сообщают, что кредитные средства будут, прежде всего, направлены на сокращение выбросов углекислого газа до уровня, предусмотренного отраслевыми стандартами ЕС. Кроме того, на комбинате планируют создать линию переработки макулатуры, которая будет полностью соответствовать европейским требованиям относительно ресурсо— и энергоэффективности.

В течение ближайшего года-двух на Киевском КБК хотят реализовать комплекс мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой продукции и расширение ее ассортимента. В частности, на будущий год запланирована установка современного башмачного пресса, с помощью которого удастся улучшить качество выпускаемой картонной продукции. В текущем году на предприятии готовят к пуску новые упаковочные линии, ориентированные на производство туалетной бумаги, полотенец, простыней и пр. продукции сегмента AFH tissue.

Ранее сообщалось, что до конца года на комбинате планируют заменить морально устаревшие насосы на современные и экономичные турбовентиляторы. Ожидается, что по итогам реализации этого проекта удастся ежегодно экономить на потреблении электроэнергии до 180 тыс. евро. 16.07.2018 00:13:00Потребительское общество национального развитияБольшинство современных людей имеют некоторые финансовые накопления. При этом все мы прекрасно понимаем, что деньги не должны просто лежать без дела — они могут и должны работать. Вот только с тем, как организовать их работу, порой бывают трудности.

Классические варианты — это банковские вклады, брокерские услуги, либо самостоятельные инвестиции в ценные бумаги или валюту. Главный недостаток двух последних вариантов — отсутствие возможности прогнозировать прибыль (более того, наличие вероятности вовсе лишиться своих вложений). Большинство современных людей имеют некоторые финансовые накопления. При этом все мы прекрасно понимаем, что деньги не должны просто лежать без дела — они могут и должны работать. Вот только с тем, как организовать их работу, порой бывают трудности.

Классические варианты — это банковские вклады, брокерские услуги, либо самостоятельные инвестиции в ценные бумаги или валюту. Главный недостаток двух последних вариантов — отсутствие возможности прогнозировать прибыль (более того, наличие вероятности вовсе лишиться своих вложений).

Первый же вариант (банковские вклады) несколько менее рискованный, но зато и не слишком прибыльный: сегодня ставки по банковским депозитам составляют не более 8%. Не говоря уже о том, что абсолютных гарантий сохранности средств не дают даже банки. Практически у любого из них могут отозвать лицензию, и тогда хотя бы вернуть свои деньги будет достаточно сложно.

ПОНР — альтернативный вариант для денежных инвестиций

Как известно, в любой сфере появляется то, что в большей степени необходимо социуму в его актуальном состоянии. Поэтому в условиях, когда возможности для надежного и прибыльного вложения денег можно пересчитать на пальцах одной руки, неизбежно должен был появиться принципиально новый финансовый продукт. Таким продуктом стали услуги Потребительского общества Национального развития.

Первое, что вам стоит узнать об этой организации — это следующие два ключевых момента: ПОНР — это некоммерческое потребительское общество, и свою деятельность оно ведет в соответствии с Законом «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013)). Некоммерческая организация — это компания, которая не рассматривает получение прибыли как главную цель своей работы. Некоммерческие организации создаются в благотворительных, социальных, образовательных, научных и других целях. Потребительское общество Национального развития было создано, чтобы поспособствовать росту благосостояния населения. ПОНР страхует всю сумму денег каждого вкладчика. Для этого общество пользуется услугами страхового общества «Орбита» — одной из самых авторитетных страховых компаний в современной России. Кроме того, ответственность каждого менеджера, работающего в обществе, страхуется на дополнительно на сумму в 100 миллионов рублей. А собственный актив ПОНР составляет 300 миллионов рублей. Другими словами, ситуация, когда вы не сможете вернуть свои собственные деньги и положенную вам прибыль с них, здесь невозможна в принципе. Достойный размер доходов от размещения денежных средств

По состоянию на сегодняшний день Потребительское общество Национального развития предлагает следующие наиболее выгодные условия размещения денежных средств: Ставка — 19% годовых (конкретно такая ставка заморожена до 20-го июля 2018-го года). Минимальная сумма вклада — 10 тысяч рублей, максимальная — не ограничена. Пополнение вклада доступно в течение первых трех месяцев, на суммы от 10 тысяч рублей. Срок действия вклада составляет 367 дней. Расторжение договора выполняется без потери процентов. Такие условия будут доступны до 20-го июля 2018-го года. Однако ПОНР предлагает и другие финансовые продукты на постоянной основе, например, программу «Накопительная»: Ставка — 18% годовых. Минимальный размер вложений — 50 тысяч рублей. Срок действия — 730 дней. Расторжение договора — по ставке 0,1%. Также ПОНР реализует программу «Пенсионная»: Ставка — 17% годовых. Минимальный размер вложений — 30 тысяч рублей. Срок действия — 367 дней. Расторжение договора — по ставке 0,1%. Общество активно развивается, поэтому не исключено, что в будущем оно будет предлагать и другие привлекательные программы размещения финансов. Однако очевидно, что какой бы вариант вы ни выбрали — вы сможете получить вполне реальный, достойный доход, причем даже за вычетом инфляции и роста цен. Это тот уровень прибыли, который должны получать люди, вкладывающие во что-то свои деньги, и он не сравнится со ставками в 8% от банковских учреждений.

Инвестиционные программы как источник средств ПОНР

У любого здравомыслящего человека возникнет вопрос: откуда Потребительское общество Национального развития берет деньги на выплату внушительных процентов своим пайщикам? Чтобы ответить на него, понадобится сказать пару слов об истории создания этой организации.

ПОНР создала команда профессионалов, имеющих большой опыт работы с финансовыми рынками. Это не просто случайные люди, которых вдохновила идея сделать что-то полезное для общества — это настоящие асы в сфере финансов, которые, вдобавок к этому, тесно сотрудничают с зарубежными специалистами.

Поэтому им удалось разработать жизнеспособную концепцию некоммерческой организации и успешно реализовать ее на практике. Для приумножения доходов пайщиков сотрудники ПОНР вкладывают их деньги в заведомо прибыльные инвестиционные программы, способные приносить стабильный доход. Это не игра на бирже, которая может в любой момент закончиться крахом — это обдуманные профессиональные инвестиции, успешность которых и позволяет гарантировать выплату высоких процентов.

В завершение стоит еще раз напомнить, что деньги всех пайщиков в Потребительском обществе Национального развития застрахованы на 100%. Поэтому если мир встанет с ног на голову, и нынешние инвестиционные программы ПОНР перестанут быть рентабельными — вы не потеряете ни копейки своих денег. Впрочем, специалисты общества, скорее всего, оперативно найдут другие надежные и прибыльные программы, так что вы эту проблему даже не заметите. 15.07.2018 10:10:00В 2018 г. АЦБК софинансирует подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» в объеме 4,6 млн руб. До конца 2018 г. АО «Архангельский ЦБК» инвестирует 4,6 млн руб. в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 гг., утверждённой Правительством РФ. Суммы сертификатов зависят от состава семьи и варьируются от 500 тыс. руб. до 1 млн 130 тыс. руб. за счёт средств федерального (38%) и областного (36%) бюджетов. Участие АЦБК — 26%.

В этом году сертификаты на улучшение жилищных условий получили 23 семьи работников АЦБК. Церемония вручения состоялась 11 июля 2018 г.

Как отметил генеральный директор комбината Дмитрий Зылев, акционеры Архангельского ЦБК приняли решение поддержать эту программу 3 года назад. За это время 48 семей работников комбината получили сертификаты на улучшение жилищных условий.

«Pulp Mill Holding прекрасно понимает, что поддержка молодых работников комбината в этой сфере — не только мотивация персонала, но и вклад в будущее АЦБК на самом высоком уровне — формирование уже сейчас будущих династий комбината», — подчеркнул Владимир Крупчак, Советник по инвестиционной политике Pulp Mill Holding.

Напомним, что в прошлом году сертификат получили 24 семьи работников АЦБК.

Справка

Архангельский ЦБК основан в 1940 г.

Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.

Контактное лицо

Милена Авада

+7 925 0106625

Avada.Milena@appm.ru13.07.2018 12:43:00Полпред Президента РФ в СЗФО посетил с рабочим визитом Архангельский ЦБКПолномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов в ходе рабочего визита в Архангельскую область посетил ряд социальных объектов Новодвинска и АО «Архангельский ЦБК». Комбинат — одно из крупнейших предприятий Восточной Европы. Производит тарный картон, целлюлозу сульфатную беленую, различные виды бумаг, тетради школьные зеленые.

По итогам прошлого года чистая прибыль предприятия составила 5,8 млрд руб., налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — 2,9 млрд руб.

АЦБК вложил в социальную сферу более 330 млн руб., в природоохранные мероприятия и НДТ — более 1 млрд руб.

В 2000 — 2017 гг. единственный акционер предприятия — Pulp Mill Holding –инвестировал в производство 24 млрд руб.

У холдинга принята стратегия, где главным направлением является модернизация производства картона АЦБК — приоритетный инвестиционный проект (ПИП) в области освоения лесов «Реконструкция производства картона».

Основная цель проекта — увеличение мощности предприятия до 976,9 тыс. тонн в год по варке и развитие производства картона за счёт увеличения производительности и сокращения затрат на производство готовой продукции.

Глобальная задача — повышение конкурентоспособности продукции по основным направлениям: увеличении объемов производства и снижение себестоимости продукции при за счет экономичного расхода сырья, энергонезависимости, внедрения наилучших доступных технологий (НДТ): технологии варки и энерго — и водосберегающей технологии, повышение производительности за счет модернизации и реконструкции действующих мощностей.

На первом этапе ПИП (2012 — 2016 гг.) ключевыми событиями стали реконструкции первой картоноделательной машины (КДМ-1) с установкой верхнего формующего устройства, размольно-подготовительных отделений двух КДМ, а также запуск нового цеха полуцеллюлозы.

Куратор стратегического развития АЦБК со стороны акционера — Советник по инвестиционной деятельности Pulp Mill Holding Владимир Крупчак уверен, что после проведения первого этапа реконструкции КДМ-1 качество продукции комбината стало сопоставимо с качеством картонов европейских производителей, что подтверждается постоянными поставками продукции АЦБК в страны Европы.

В настоящий момент комбинат успешно реализует второй этап ПИП. О ходе его выполнения Александру Беглову рассказал заместитель генерального директора АЦБК Николай Костогоров.

Здесь главные цели — модернизация всего технологического потока КДМ-2 и строительство новой выпарной станции. Именно этот проект АЦБК считается инновационным, так как задач по упариванию красных и черных щелоков в определенном соотношении в мировой целлюлозно-бумажной промышленности никто еще не решал.

Инновационным элементом является не только оборудование, но и его компоновка в технологическую схему, а также порядок операций. Идея разработана совместно поставщиком оборудования — Valmet Technologies и специалистами Архангельского ЦБК.

Важным в проекте является установка для сжигания газов, образующихся в процессе производства, которая прогнозируемо позволит практически полностью исключить выбросы с новой выпарной станции и производства полуцеллюлозы. От этого наибольшую выгоду получит окружающая среда.

Не менее уникальным проектом для российской ЦБП является и техническое перевооружение КДМ-2. Как сообщалось ранее, второй этап модернизации КДМ-2 в рамках ПИП имеет целью установку оборудования на агрегате, начиная с короткой циркуляции и мокрой части машины до оборудования транспортировки готового рулона в склад готовой продукции. финская компания Valmet Technologies Inc — предложил кардинально новые технические решения. Среди них — использование конструкций модульного типа, что не требует предварительной сборки частей машины на площадке заказчика, а также сокращает время монтажа таких частей КДМ.

Завершилось посещение Архангельского ЦБК Полномочным представителем президента РФ в СЗФО Александром Бегловым символичной церемонией посадки сосен около здания производства полуцеллюлозы — аллеи именных деревьев почетных гостей комбината.

Справка

Архангельский ЦБК основан в 1940 г.

Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.

Контактное лицо

Милена Авада

+7 925 0106625 Avada.Milena@appm.ru13.07.2018 12:38:00«Агропродмаш-2018»: Салон упаковочных решений демонстрирует ростНа крупнейшей в России выставке оборудования, технологий и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2018» которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» 8–12 октября, Салон упаковочных решений вновь соберет представительный международный состав участников. На сегодняшний момент число экспонентов Салона уже превысило 100 компаний из 12 стран: Белоруссии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Китая, Литвы, Польши, России, Турции, Украины. На «Агропродмаш-2018» будет представлена обширная национальная экспозиция Италии общей площадью в 195 кв. м. Повышенный интерес к участию в выставке и соответственно российскому рынку в этом году демонстрируют компании Турции.

Участники Салона — ведущие поставщики упаковочных решений, такие как: «Амата Скейл», Air Liquide, «Бестром», Bizerba, «Георг Полимер», «ДПО— Пластик», ECI Limited, «Илапак», Ima Industries, «Интеграл +», Ishida Europe, «Зонд Пак», G.Mondini, «Лейбл Групп», Mespack, «Мультивак», «Нотис», Schur Flexibles Rus, Sealed Air, «Сигнал-Пак», «Таурас-Феникс», Tavil, Theegarten-Pactec, «Фрешпак Солюшнс», Ulma Packaging, Wipak и другие.

Второй год подряд упаковочный раздел выставки «Агропродмаш» разместится в просторном первом павильоне ЦВК «Экспоцентр». Как показал опыт предыдущего года, Салон буквально заиграл новыми красками, обретя преимущества в плане восприятия и навигации. Стенды экспонентов явно прибавили в своей презентативности, комфорте восприятия экспозиции и построении функциональных зон. Очевидно, что новая локация упаковочной тематики идет на пользу как посетителям выставки (поскольку планировка упрощает осмотр всей экспозиции и локализацию целевых объектов посещения), так и экспонентам ввиду более рационального и выигрышного распределения выставочного пространства.

Профессиональной аудитории выставки будет предложен широкий спектр решений индустрии упаковки: оборудование, материалы, новые прикладные концепции и технологии, системы для дозирования продукта, контроля массы упаковок, маркировки и нанесения этикетки, вспомогательное оборудование и, конечно же, различные средства автоматизации упаковочных участков.

Номенклатура экспонатов изобилует актуальными предложениями, как наиболее доступными, так и высокотехнологичными вариантами оснащения упаковочных участков — от простейших ручных и полуавтоматических машин до комплексных упаковочных линий. Будут продемонстрированы новейшие порционеры, слайсеры или весовые системы формирования стандартных порций, транспортные системы подачи и роботы-укладчики, автоматизированные упаковочные машины с маркираторами или этикетировщиками, детекторы посторонних включений и качества сварного шва упаковок, автоматические модули для укладки готовых упаковок в короба и т.д.

Экспозиция «Агропродмаш-2018» в полной мере отразит актуальные мировые тренды развития упаковочной индустрии. Посетители-специалисты смогут оценить новейшие машинные воплощения передовых концепций и технологии для множества направлений пищевой и перерабатывающей промышленности, включая переработку молока и производство молочной продукции, сыров; производство сырья животного происхождения, мясо-, птице— и рыбопереработку; заготовку и переработку овощей и фруктов, ягод, грибов, производство снековой продукции; хлебопекарную и кондитерскую отрасли; индустрию напитков и т.д.

В числе главных трендов, которые будут продемонстрированы в Салоне: всемерное повышение пищевой безопасности, контроль качества, снижение издержек при сохранении высоких потребительских свойств упаковки и ее функциональности. Особое место в экспозиции отводится решениям в области автоматизации упаковочных процессов для самых разных производств в пищевой промышленности — от крафтовых (ремесленных) цехов до индустриальных гигантов. 13.07.2018 10:34:00В Европе растет спрос на этикеточные материалыПо данным FINAT, в прошлом году в Европе вырос спрос на материалы для производства самоклеящихся этикеток и в натуральном выражении составил 7,45 млрд кв. м. В сравнении с 2016 годом эта цифра выросла на 4,7%. По мнению экспертов, 2018 год также покажет рост производства этой категории товара. Начиная с 2013 года был зафиксирован прирост более чем 5% ежегодно. 13.07.2018 10:30:00В Германии планируют увеличить долю перерабатываемой пластиковой упаковкиГерманские СМИ сообщают, что к 2022 году доля пластиковой упаковки, отправляемой на переработку, увеличится до 63%. Местные издания отмечают, что комплекс мероприятий, направленных на увеличение показателя рециклинга упаковочных материалов будет подкреплен внесением изменений в действующую нормативно-правовую базу. Разработанный законопроект вступит в силу уже в будущем году.

Ожидается, что к 2022 году в стране будет перерабатываться около 63% пластиковых отходов (на сегодняшний день — 36%). Доля перерабатываемых отходов бумаги, стекла, картона, металла вырастет до 90%. Параллельно будет стимулироваться использование многоразовой упаковки. 13.07.2018 00:15:00Виды российских городов украсили упаковку популярной американской косметики Екатеринбург стал одним из 8 российских городов, чьи изображения появились на упаковке косметики Love cities, выпущенной нью-йоркским брендом Kiehl's. Американская компания разместила на упаковке линейки косметических средств Love cities символические изображения городов, в которых функционируют магазины Kiehl's. В качестве визитки Екатеринбурга дизайнеры использовали дом Севастьянова, небоскреб «Высоцкий», цирк, Плотинку и снесенную телебашню.

Компания-производитель подчеркивает, что каждый российский город имеет свое уникальное и узнаваемое лицо. Представители Kiehl's отмечают, что они постарались максимально окунуться в жизнь каждого из 8 городов. В перспективе рассматривается возможность расширения географии населенных пунктов, представленных на упаковке выпускаемой продукции.

Компания Kiehl's уже более полутора столетия специализируется на разработке средств для ухода за волосами и кожей. На сегодняшний день это один из ведущих мировых косметических брендов, который по праву считается легендарным. 13.07.2018 00:12:00Финская Kemira заявила о подорожании отдельных препаратов для ЦБПКомпания Kemira (Финляндия) заявила о повышении цен на реактивы FennoSize, используемые на целлюлозно-бумажных предприятиях. Представители финского производителя предупредили, что в связи с повышением цен на сырье и увеличением затрат на производство препаратов FennoSize, вынуждены на 15% увеличить стоимость их реализации. Предыдущее повышение стоимости препаратов этой группы было зафиксировано в начале текущего года.

Химические реактивы FennoSize широко применяются при производстве картона и бумаги. Они используются для обеззараживания исходного сырья, осаждения шлама и повышения влагостойкости выпускаемой продукции.

На сегодняшний день концерн Kemira является одним из ведущих европейских производителей химических реактивов для целлюлозно-бумажной отрасли. 13.07.2018 00:03:00Россияне смогут рассчитать и компенсировать свой углеродный след Сервис по восстановлению лесов Posadiles предлагает россиянам рассчитать и компенсировать свои выбросы СО2 от использования транспорта, поддержав посадку деревьев в российских регионах. Специальный калькулятор поможет рассчитать величину углеродного следа, исходя из данных о перелетах и переездах, а также о расходе топлива и величине пробега личного автомобиля. Калькулятор также рассчитает количество деревьев, которое необходимо посадить для компенсации выбросов.

Посадку деревьев можно моментально оплатить на сайте posadiles.ru, а деревья высадят волонтеры этой осенью на пострадавших от пожаров лесных территориях. Пользователи получат фото и gps-координаты саженцев.

“Лето — пора отпусков, вместе с которыми из-за увеличения количества перелетов и переездов усиливаются выбросы парниковых газов. Мы предлагаем сознательным гражданам, которые собираются или уже съездили в путешествие, компенсировать свой СО2 след, воспользовавшись нашим калькулятором, и таким образом сократить вредное воздействие на природу”, — рассказывает руководитель сервиса Posadiles Марианна Мунтяну.

Сервис также предлагает рассчитать и компенсировать углеродный след компаниям, которые ведут свою хозяйственную деятельность на территории России. Так, выбросы CO2 благодаря посадкам деревьев вместе с posadiles.ru уже частично компенсировали компании Фаберлик, МТС, Эльдорадо, СПЛАТ и Сбербанк страхование.

Силами волонтёров движения ЭКА с 2010 года было посажено более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России, создано 5 000 школьных питомников. В 2015 году был создан сервис PosadiLes.ru, который дает возможность каждому желающему посадить свое дерево не выходя из дома. Благодаря сервису Posadiles и поддержке его пользователей было восстановлено более 100 гектар леса в 15 российских регионах, что эквивалентно площади 140 футбольных полей. Посмотреть отчеты с посадок можно здесь. На сайте можно оплатить посадку любого количества деревьев либо подписаться на ежемесячный платеж.

Руководитель сервиса PosadiLes

Марианна Мунтяну

Тел. +79032621815

e-mail: muntyanu@eca-planet.com 12.07.2018 14:14:00«Ярославская бумага» намерена увеличить объем перерабатываемой макулатурыВчера, 11 июля, АО «Ярославская бумага» подписало соглашение с Департаментом охраны окружающей среды, согласно которому, обязуется принимать и перерабатывать все бумажное вторсырье, собранное на территории Ярославской области. В целях подписания документа, предприятие посетил глава Департамента Дмитрий Пеньков. Это мероприятие стало одним из шагов в свете экологической политики, разрабатываемой в регионе. В ближайшем будущем региональные власти намерены решить вопрос о раздельном сборе отходов. Таким образом, они хотят в несколько раз увеличить сбор макулатуры, и вернуть его в производственный цикл. Представитель правительства рассказал, что сейчас в области около 90% полезных вторичных ресурсов просто уходит на свалки. А что касается макулатуры, то здесь только 25% возвращается обратно в производство.

Илья Доценко, возглавляющий АО «Ярославская бумага», отметил, что сейчас предприятие способно перерабатывать 60 тыс. тонн вторсырья в год, но после модернизации оборудования этот показатель вырастет до 100 тыс. тонн. На сегодняшний день завод остается крупнейшим переработчиком макулатуры в регионе, продукция, произведенная здесь, поставляется производителям гофрироупаковки по всей стране. 12.07.2018 10:19:00 Segezha Group начала производить большеформатную продольную фанеру11 июля в Кирове состоялся запуск нового производства березовой фанеры высших сортов — второй очереди Вятского фанерного комбината, символизирующий завершение в регионе приоритетного инвестиционного проекта лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система»). Объём инвестиций в создание нового производства составил 6,7 млрд рублей. В результате модернизации совокупная мощность Вятского фанерного комбината выросла вдвое до 192 тыс. м3 березовой фанеры в год, в том числе более 70 тыс. м3 нового для компании высокомаржинального продукта — большеформатной продольной фанеры.

Старт работе нового производства дали Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Губернатор Кировской области Игорь Васильев, Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и Президент Segezha Group Михаил Шамолин.

Перед тем, как дать официальный старт новому производству высококачественной фанеры Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поблагодарил главного акционера АФК «Система» Владимира Петровича Евтушенкова, Президента Segezha Group Михаила Валерьевича Шамолина и губернатора области Игоря Владимировича Васильева.

«Проект входит в число приоритетных в лесоперерабатывающей отрасли. Инвестиции превысили шесть миллиардов рублей, значительная часть средств вложена в самое современное оборудование с высоким уровнем автоматизации. Новое производство позволит предприятию усилить свои позиции не только на рынке внутри страны, но и на внешнем. В этом сегменте наша страна является абсолютным лидером, и это более чем оправданно — если учитывать высокое качество российского продукта», — сказал в приветственной речи министр.

Государство, отметил Денис Мантуров, готово поддерживать такие масштабные инвестиционные проекты всеми доступными способами. На утверждение в правительство России уже внесен проект по установлению временных квот на экспорт фанерного кряжа.

«В 2016 году Вятский фанерный комбинат успешно завершил первый этап масштабной инвестиционной программы — в результате было открыто современное производство с объемом 95 тысяч кубических метров фанеры в год, создана тысяча рабочих мест, — напомнил губернатор Кировской области Игорь Васильев. — Сегодня мы видим завершение второго этапа — для области это еще 475 новых высокотехнологичных рабочих мест, рост налоговых отчислений в два раза и возможности для дальнейшего развития отрасли. Правительство региона всегда будет поддерживать инициативы инвесторов, которые готовы вкладываться в регион, в его инфраструктуру, выпускать конкурентоспособную продукцию».

«Нынешний проект был непростым, — отметил на церемонии открытия Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. — Но все, кто участвовал в его реализации, вложили в него много сил, и я благодарен им за это. Успех инвестиционного проекта Вятского фанерного комбината стимулирует нас к новым проектам. Мы твердо надеемся на плотное сотрудничество с администрацией Кировской области в реализации и других инвестиционных программ в регионе».

Поблагодарив уважаемых гостей за то, что разделили с работниками предприятия радость этого торжественного дня, Президент Segezha Group Михаил Шамолин в приветственном слове сказал:

«Открывая вторую очередь Вятского комбината, мы практически открываем новый завод. Степень автоматизации оборудования очень высокая, продукция абсолютно конкурентноспособная. Планировалось, что совокупная расчетная мощность составит порядка 170 тысяч кубометров фанеры. Но мы пересмотрели подход, решили повысить эффективность работы оборудования и считаем, что должны выйти минимум на 192 тысячи кубометров. Уверен, что у нас все получится — благодаря людям, которые сделали сегодняшний день возможным. В планах Segezha Group к 2021 году выйти на производство 300-320 тысяч кубометров берёзовой фанеры в год. Это станет реальностью, когда в рамках заключенного соглашения с руководством Костромской области при соблюдении всех достигнутых договоренностей мы откроем еще одно новое производство». О новом производстве Модернизация Вятского фанерного комбината со строительством завода по производству премиальной фанеры проведена в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2016 году Председателем Совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и Губернатором Кировской области Игорем Васильевым.

Фанера на обновленном Вятском фанерном комбинате будет производиться в широком ассортименте типоразмеров и вариантов финишной отделки. Важнейшим конкурентным преимуществом является выход комбината на рынок с дополнительным объемом дефицитной большеформатной фанерой повышенной водостойкости и прочности. Такая продукция в том числе востребована в изоляционной обшивке танкеров, перевозящих сжиженный природный газ. Компания завершает процесс сертификации т.н. LNG-фанеры по международным стандартам для применения в СПГ-судах. Благодаря специально отобранному шпону для лицевых и внутренних слоев, LNG-фанера сохраняет геометрию и остается устойчивой в течение длительного времени, даже под воздействием экстремально низких температур. После завершения сертификации Segezha Group планирует экспортировать данный вид продукции в Китай, Корею и Японию.

Для воплощения новейших концептуальных решений новое производство оснащено современным оборудованием ведущих европейских производителей Raute, Steinemann, Bruks, энергетического оборудования Polytechnik. Помимо техники на комбинате установлены котлы для полной утилизации кородревесных отходов, обеспечения производства тепловой энергией и снижения энергетических затрат.

Впервые в России на новом фанерном производстве установлены автоматические линии наборки пакетов фанеры — экструдеры. Данные линии позволяют значительно автоматизировать процесс и снизить расход клеевых материалов, используемых в производстве. Персонал для производственной площадки подготовлен на базе Кировского лесопромышленного колледжа, создано дополнительно более 400 высокотехнологичных рабочих мест. После завершения инвестиционного цикла дополнительные ежегодные налоговые выплаты в бюджет и внебюджетные фонды региона составят до 500 млн руб.

С введением в строй второй очереди Вятского фанерного комбината Segezha Group диверсифицирует продуктовый портфель и рассчитывает, за счет увеличения объема продаж почти в два раза, существенно нарастить долю компании на растущем глобальном рынке фанеры.

Россия является мировым лидером по производству березовой фанеры с долей более 60%. Segezha Group планирует начать строительство еще одного фанерного производства в Галиче Костромской области.

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Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в 88 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group — крупнейший лесопользователь в Европейской части России, общая площадь арендованного лесфонда составляет 7,1 млн га, 95% которого сертифицировано по международным стандартам. Segezha Group занимает 1 место в России (54% рынка) и 2 место в Европе (14% рынка) по производству бумажных мешков, 1 место в России (71% рынка) и 4 место в мире по производству коричневой мешочной бумаги, 5 место в мире по производству большеформатной березовой фанеры, 1 место в России по производству пиломатериалов и по производству домокомплектов из клееного бруса.12.07.2018 09:58:00