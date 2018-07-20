«Казаньоргсинтез» запустил новую линию по упаковке выпускаемого ПНД

Представители КОС отмечают, что приобретенная машина Möllers по укладке мешков с ПНД способна формировать штабеля отгружаемой продукции как на привычных деревянных поддонах, так и в бесподдонных паллетах. При этом подчеркивается, что последний вариант укладки мешков ранее не применялся и имеет ряд преимуществ. Прежде всего, такой способ позволяет минимизировать затраты на приобретение тары, отказавшись от деревянных поддонов. Кроме того, при бесподдонной укладке каждая паллета содержит на 4 мешка больше, чем при стандартной. Если отгружаемая продукция транспортируется в морских контейнерах, вмещающих по 8 паллет, то сверх нормы можно загрузить 32 мешка (800 кг ПНД).

Переход на бесподдонный метод позволяет также существенно упростить процедуру погрузки расфасованной продукции, т.к. погрузчик может захватывать и поднимать штабеля с любой стороны. Кроме того, это решение способствует бережному использованию лесных ресурсов.

Несмотря на очевидные преимущества новой технологии штабелирования мешков, многие партнеры КОС не готовы к ее внедрению. Поэтому часть выпускаемой продукции по-прежнему реализуется на стандартных деревянных поддонах.