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«Казаньоргсинтез» запустил новую линию по упаковке выпускаемого ПНД
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«Казаньоргсинтез» запустил новую линию по упаковке выпускаемого ПНД 

ИнформУпак 24 минуты назад
Представители КОС отмечают, что приобретенная машина Möllers по укладке мешков с ПНД способна формировать штабеля отгружаемой продукции как на привычных деревянных поддонах, так и в бесподдонных паллетах. При этом подчеркивается, что последний вариант укладки мешков ранее не применялся и имеет ряд преимуществ. Прежде всего, такой способ позволяет минимизировать затраты на приобретение тары, отказавшись от деревянных поддонов. Кроме того, при бесподдонной укладке каждая паллета содержит на 4 мешка больше, чем при стандартной. Если отгружаемая продукция транспортируется в морских контейнерах, вмещающих по 8 паллет, то сверх нормы можно загрузить 32 мешка (800 кг ПНД).
Переход на бесподдонный метод позволяет также существенно упростить процедуру погрузки расфасованной продукции, т.к. погрузчик может захватывать и поднимать штабеля с любой стороны. Кроме того, это решение способствует бережному использованию лесных ресурсов.
Несмотря на очевидные преимущества новой технологии штабелирования мешков, многие партнеры КОС не готовы к ее внедрению. Поэтому часть выпускаемой продукции по-прежнему реализуется на стандартных деревянных поддонах.
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