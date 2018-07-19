Сергей Веденеев: Дзюба очень эмоционален, поэтому ему нужна дополнительная мотивация

— Мне интересно, как будут играть команды после мундиаля. Будет ли какой-то эмоциональный подъем. Возможно, появятся молодые ребята. Я посмотрел составы команд, они стали хуже, чем в предыдущих чемпионатах, потому что легионеры уезжают. Может и из наших футболистов тоже кто-то уедет. Возможно, уровень игры снизится, а уровень самоотдачи повысится. Обратил внимание, что в ФНЛ много клубов, где вообще нет иностранцев. Значит из Первого дивизиона можно попасть в премьер-лигу. Молодые игроки нехватку мастерства пытаются компенсировать хорошей самоотдачей. Это может привлечь зрителей на стадион.

Euro-Football.Ru. — Если говорить о том же Дзюбе, он показал на чемпионате мира, что может пахать. От него на этот раз ждете большего, чем он показал в «Зените» ранее? — Игроки у нас богатые, и какими-то материальными стимулами их сложно удивить. А нужна постоянная мотивация. Для профессионала мотивацией является каждый следующий матч. А Дзюба очень эмоционален, поэтому ему нужна дополнительная мотивация. Чемпионат мира стал для него таким стимулом, как и сдача в аренду. Он там играл на злости. Что сейчас для него может явиться толчком, я не знаю. Каждый футболист должен сам для себя искать мотивацию. То же самое можно сказать и про Шатова, потому что с уходом иностранцев он резко сбавил и не попал в сборную. Выйдет ли Шатов на необходимый уровень — вопрос. Это футболист, который не любит обороняться. А чемпионат мира сейчас показал, что если ты не возвращаешься в оборону — ты не играешь и садишься на скамейку, — приводит слова Веденеева