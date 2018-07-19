Погба, Гризманн, Дембеле и Менди станцевали под неприличную песню 

Футболисты сборной Франции Поль Погба, Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Бенжамен Менди станцевали под песню с неприличным названием и содержанием.
Видеоролик опубликовал в своём «инстаграме» Менди. В нём четверо игроков, которые недавно стали чемпионами мира, исполняют забавные танцы под песню рэп-исполнителя Naza. Этот видеоролик очень быстро стал популярным в соцсетях, собрав в сумме десятки миллионов просмотров.
Напомним, 15 июля сборная Франции обыграла в финале чемпионата мира—2018 команду Хорватии со счётом 4:2, во второй раз в своей истории выиграв мировое первенство.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Бенжамена Менди.