Погба, Гризманн, Дембеле и Менди станцевали под неприличную песню

Видеоролик опубликовал в своём «инстаграме» Менди. В нём четверо игроков, которые недавно стали чемпионами мира, исполняют забавные танцы под песню рэп-исполнителя Naza. Этот видеоролик очень быстро стал популярным в соцсетях, собрав в сумме десятки миллионов просмотров.

Напомним, 15 июля сборная Франции обыграла в финале чемпионата мира—2018 команду Хорватии со счётом 4:2, во второй раз в своей истории выиграв мировое первенство.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Бенжамена Менди.