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Погба, Гризманн, Дембеле и Менди станцевали под неприличную песню
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Погба, Гризманн, Дембеле и Менди станцевали под неприличную песню 

Чемпионат.com 1 час назад
Футболисты сборной Франции Поль Погба, Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Бенжамен Менди станцевали под песню с неприличным названием и содержанием.
Видеоролик опубликовал в своём «инстаграме» Менди. В нём четверо игроков, которые недавно стали чемпионами мира, исполняют забавные танцы под песню рэп-исполнителя Naza. Этот видеоролик очень быстро стал популярным в соцсетях, собрав в сумме десятки миллионов просмотров.
Напомним, 15 июля сборная Франции обыграла в финале чемпионата мира—2018 команду Хорватии со счётом 4:2, во второй раз в своей истории выиграв мировое первенство.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Бенжамена Менди.
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