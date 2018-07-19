«Партизан» с Тошичем разгромил «Рудар» в Лиге Европы 

«Партизан» разгромил «Рудар» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы — 3:0. В составе сербского клуба появился бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич.
В другой встрече «Луфтетари» сыграл вничью с «Вентспилсом» — 3:3. В составе «Вентспилса» появился бывший игрок «Армавира» и «Зоркого» россиянин Василий Павлов. Латвийский клуб выиграл по сумме двух встреч благодаря крупной победе в первой игре — 5:0.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
Голы: Карьялайнен, 75 (0:1). Вавро, 81 — с пенальти (1:1).
Голы: Дервишевич, 31 (1:0). Таварес, 90+3 (2:0).
Первый матч — 1:0 "Луфтетари" (Албания) — «Вентспилс» (Латвия) — 3:3 (1:2)
Голы: Шкуртай, 44 — с пенальти (1:0). Акиньеми, 45+4 (1:1). Акиньеми, 45+8 (1:2). Имерай, 55 (2:2). Милосавлев, 61 (3:2). Алфа, 90+3 (3:3).
Первый матч — 0:5 "Сараево" (Босния и Герцеговина) — «Бананц» (Армения) — 3:0 (2:0)
Голы: Муякич, 31 (1:0). Ахметович, 38 (2:0). Ресич, 72 (3:0).
Первый матч — 2:1 "Партизан" (Сербия) — «Рудар» (Черногория) — 3:0 (2:0)
Голы: Пантич, 11 (1:0). Ожегович, 44 (2:0). Рикарду Гомеш, 83 (3:0).
Первый матч — 3:0 "ОФК Титоград" (Черногория) — «Б-36» (Фарерские Острова) — 1:2 (1:0)
Голы: Петрович, 4 (1:0). Хейнесен, 51 (1:1). Сааг, 83 (1:2).
Первый матч — 0:0