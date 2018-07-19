«Партизан» с Тошичем разгромил «Рудар» в Лиге Европы

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Нигерийских болельщиков, застрявших в Москве, заставляют врать, что они пропустили рейс по своей вине

Фомина и Рыбакина проиграли Бузарнеску и Олару в Бухаресте

"Кайрат" без Аршавина забил 7 голов андоррскому клубу и сыграет в Лиге Европы с АЗ