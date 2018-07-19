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«Поезд памяти» завершил путешествие в Орле
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«Поезд памяти» завершил путешествие в Орле 

ТАСС 1 час назад
ОРЕЛ, 19 июля. /ТАСС/. Специальный «Поезд Памяти — 75 лет Победы на Курской дуге» прибыл в четверг в Орел, завершив трехдневное путешествие по местам сражений Курской битвы. Порядка 200 ветеранов Великой Отечественной войны, представители молодежи почтили память погибших советских солдат и возложили цветы к мемориалам и воинским захоронениям.
"Это добрая традиция у железнодорожников Орла и Курска — организовывать «Поезда памяти», в которых приезжают ветераны практически со всей страны. Сегодня в преддверии великого праздника 75-летия освобождения Орла к нам в гости приехали ветераны Ленинграда, Москвы, Тулы, еще целого ряда регионов, приехала молодежь из Волгограда — всего около 200 человек", — сказал заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Кобзарь.
В Орле участники «Поезда памяти» возложили цветы к братской могиле в мемориальном сквере памяти танкистов, которые первыми пришли освободить город от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.
По словам ветерана Великой Отечественной войны Ольги Емельяновой, ушедшей на войну снайпером в 19 лет, подобные поездки помогают ветеранам вспомнить молодость. «Это уникальная возможность пообщаться со сверстниками, повспоминать те годы. Не ужасы войны, а то, как были все вместе», — сказала она.
Сохраняя память предков
"Поезд Памяти — 75 лет Победы на Курской дуге" из 12 вагонов, каждый из которых посвятили Герою Курской битвы, отправился во вторник от перрона Курского вокзала в Москве по местам боевой славы, посетив Белгород, Прохоровку, Мармыжи, Курск, Поныри и Орел. За три дня поездки участники акции возложили цветы к мемориалам памяти защитников Отечества, встретились с представителями местной власти, посетили ряд знаковых музейных комплексов: «Прохоровское поле», «Курская битва — Белгородское направление», «Северный фас Курской дуги», мемориал «Тепловские высоты» и другие.
Организаторами «Поезда Памяти» выступили РЖД, Центральный совет ветеранов железнодорожного транспорта, АО «Федеральная пассажирская компания» при поддержке Российского военно-исторического общества.
Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений всей Второй мировой войны. На Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе семь танковых. Дата разгрома немецко— фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России. Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым было присвоено звание «Город воинской славы».
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