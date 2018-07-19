«Поезд памяти» завершил путешествие в Орле

ОРЕЛ , 19 июля. / ТАСС /. Специальный «Поезд Памяти — 75 лет Победы на Курской дуге» прибыл в четверг в Орел, завершив трехдневное путешествие по местам сражений Курской битвы. Порядка 200 ветеранов Великой Отечественной войны, представители молодежи почтили память погибших советских солдат и возложили цветы к мемориалам и воинским захоронениям.

"Это добрая традиция у железнодорожников Орла и Курска — организовывать «Поезда памяти», в которых приезжают ветераны практически со всей страны. Сегодня в преддверии великого праздника 75-летия освобождения Орла к нам в гости приехали ветераны Ленинграда Москвы , Тулы, еще целого ряда регионов, приехала молодежь из Волгограда — всего около 200 человек", — сказал заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Кобзарь.

В Орле участники «Поезда памяти» возложили цветы к братской могиле в мемориальном сквере памяти танкистов, которые первыми пришли освободить город от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.

По словам ветерана Великой Отечественной войны Ольги Емельяновой, ушедшей на войну снайпером в 19 лет, подобные поездки помогают ветеранам вспомнить молодость. «Это уникальная возможность пообщаться со сверстниками, повспоминать те годы. Не ужасы войны, а то, как были все вместе», — сказала она.

Сохраняя память предков

"Поезд Памяти — 75 лет Победы на Курской дуге" из 12 вагонов, каждый из которых посвятили Герою Курской битвы, отправился во вторник от перрона Курского вокзала в Москве по местам боевой славы, посетив Белгород , Прохоровку, Мармыжи, Курск, Поныри и Орел. За три дня поездки участники акции возложили цветы к мемориалам памяти защитников Отечества, встретились с представителями местной власти, посетили ряд знаковых музейных комплексов: «Прохоровское поле», «Курская битва — Белгородское направление», «Северный фас Курской дуги», мемориал «Тепловские высоты» и другие.