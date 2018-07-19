Граждане-должники смогут проверять полномочия коллектора через интернет — законопроект

МОСКВА , 19 июл /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который позволит гражданам-должникам проверять полномочия коллекторов, приходящих к ним «выбивать» долг, через интернет.

В соответствии с действующим законодательством кредитор, который привлек коллектора для возврата просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника. Он должен сделать это в течение 30 рабочих дней со дня привлечения коллектора, направив должнику заказное письмо по почте с уведомлением о вручении, либо путем вручения уведомления под расписку или иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником.

Законопроект допускает направление такого уведомления и путем размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. В реестр должны быть включены сведения о кредиторе, а также номер и дата договора (договоров) с коллектором, а также индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) — должника который не подлежит размещению в сети интернет.

Гражданин, имеющий просроченную задолженность перед банком или иной финансовой организацией, сможет, зайдя на официальный сайт реестра в интернете и введя свой ИНН, проверить, имеет ли пришедший к нему «выбивать» долг коллектор такие полномочия, пояснили РИА Новости в комитете по природным ресурсам.

На сегодняшний день отсутствие у граждан информации о коллекторах остается одним из наиболее распространенных нарушений законодательства, регулирующего деятельность по взысканию просроченной задолженности физлиц. Законопроект позволит исключить случаи, когда к должнику приходят коллекторы, не уполномоченные на это кредитором.

На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 24 июля, сказали РИА Новости в профильном комитете.