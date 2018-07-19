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Захарова призвала Грузию не дать себя использовать в геополитических играх
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Захарова призвала Грузию не дать себя использовать в геополитических играх 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Грузинским политикам стоит помнить, что обслуживать чужие геополитические интересы вместо национальных — дело неблагодарное и неблагородное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2».
"На Западе есть мощные политические силы, которые добиваются сохранения и усиления антироссийских санкций. При этом их мотивы не имеют ни малейшего отношения к заботе о Грузии. Считать иначе могут лишь очень наивные люди", — заявила Захарова в ответ на вопрос, могут ли США расширить санкционный список против России из-за Грузии.
По словам представителя МИД РФ, если Грузия станет упоминаться как обоснование для санкций, то это будет хороший повод для грузин задуматься, не используется ли их страна в чужой геополитической игре.
"Грузия уже фактически превратилась в элемент западной «стратегии сдерживания России» в Причерноморье и на Южном Кавказе. Не так давно один из чиновников американского Госдепартамента публично заявил, что США будут «вооружать Грузию для противодействия России». Грузинским политикам стоит помнить, что обслуживать чужие геополитические интересы вместо национальных — дело неблагодарное и неблагородное", — подчеркнула Захарова.
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