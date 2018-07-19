Захарова призвала Грузию не дать себя использовать в геополитических играх

"На Западе есть мощные политические силы, которые добиваются сохранения и усиления антироссийских санкций. При этом их мотивы не имеют ни малейшего отношения к заботе о Грузии . Считать иначе могут лишь очень наивные люди", — заявила Захарова в ответ на вопрос, могут ли США расширить санкционный список против России из-за Грузии.

По словам представителя МИД РФ, если Грузия станет упоминаться как обоснование для санкций, то это будет хороший повод для грузин задуматься, не используется ли их страна в чужой геополитической игре.