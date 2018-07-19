ДОМ.РФ и другие институты консолидируют усилия по развитию городов 

Как отмечалось на Московском урбанистическом форуме-2018, основой здесь станут стандарты комплексного развития территорий, которые разрабатывают ДОМ. РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России. Фото: www.delovoysaratov.ru Как использовать города в качестве локомотива развития экономики страны. Что должно стать основой федеральной городской повестки. Как можно создать баланс между развитием городских и сельских территорий. Обо всем этом шел разговор на стратегической сессии «Стандарт урбанизации. Контуры российской национальной городской политики», которая состоялась в рамках Московского урбанистического форума-2018. Было отмечено, что города — основа современной мировой экономики. Они генерируют около 80% мирового ВВП. Так, по оценкам ООН Хабитат к 2050 году 70% населения будут горожанами. Ключевым фактором успеха является конкурентоспособность города в региональном, внутристрановом и международном масштабе. Именно города участвуют в мировой конкуренции за человеческий капитал, привлекая наиболее талантливых, высококвалифицированных граждан. Правильно организованный город, насыщенный необходимой инфраструктурой — центр притяжения в современной экономике. Фото: www.polit.ru Как рассказал замминистра экономического развития Вадим Живулин (на фото), сегодня начинается работа над программой, объединяющей целый ряд институтов, которые так или иначе связаны с развитием городов. «Мы бы хотели консолидировать усилия наших коллег из федеральных органов из институтов развития и посмотреть на города совершенно по-новому — не взглядом одного министерства, а комплексным широким взглядом», — пояснил он. По словам чиновника, программа взаимодействия по вопросу развития городов станет комплексным системным документом, который объединит мероприятия большинства ведомств, регионов и муниципалитетов, с тем, чтобы «в будущем такой документ стал комплексной движущей силой для реализации стратегии пространственного развития». Фото: www. v-kurse.ru По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова (на фото), градостроительную политику необходимо переосмыслить, поскольку изменились как экономические условия, так и потребности горожан. «Мы в градостроительной политике должны ориентироваться на стандарт, в котором людям завтра будет комфортно», — сказал он. Механизмы для изменения градостроительной политики уже готовятся, рассказала заместитель генерального директора Фонда Единого института развития в жилищной сфере (создан ДОМ.РФ) Кристина Ишханова (на фото). ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России уже с 2016 года приступили разработке стандартов комплексного развития территорий, напомнила она. Фото: www.hse.ru Этот документ направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов, он будет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства как на новых, так и на застроенных территориях. «Стандарт ограничит разрастание городов, создаст требования к компактной модели городов, эффективному использованию земельных ресурсов, эффективному распределению транспортной и инженерной инфраструктуры. Сделав акцент на смешанном использовании, мы сформируем среду, устойчивую к экономическим и демографическим изменениям», — резюмировала Кристина Ишханова.