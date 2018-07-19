От Иванки Трамп до президента Хорватии: 13 самых шикарных женщин в политике

В политике, как и в любом серьезном деле, без женщин никуда. Они не только принимают важные решения ради благополучия своей страны, но и поражают многих своей обаятельностью и красотой.

Наш список открывает королева Иордании и жена короля Абдаллы II 47-летняя Рания Аль-Абдулла. В этом году она вместе с мужем отпраздновала 25 годовщину их свадьбы.

Здесь и далее фото @queenrania

Королева Иордании воспитывает четырех детей и до сих пор выглядит, как настоящая принцесса Востока. С детства девушка посвящала себя учебе, закончила университет и была очень амбициозной. В 90-х ее семье пришлось бежать из Кувейта в Иорданию, где она и познакомилась со своим будущим мужем.

В своей деятельности королева выступает за права женщин, организовывает кампании по борьбе с жестоким обращением с детьми, разрабатывает масштабные образовательные проекты и делает все, чтобы люди ее страны чувствовали себя комфортно.

Однажды Рания получила титул «Королева элегантности мира-2003», а итальянский модельер Джорджио Армани как-то признался, что она является его главной в жизни музой.

2. Советник президента США Иванка Трамп

Первая дочь президента США Дональда Трампа Иванка является не только советником главы государства, но еще и успешной фотомоделью, писательницей и предпринимательницей.

Здесь и далее фото @ivankatrump

Сейчас Иванке 36 лет, и она воспитывает троих детей от старшего советника президента США и бизнесмена Джареда Кушнера

Стоит отметить, что прежде, чем выйти замуж девушка приняла иудейское вероисповедание. Она прошла ортодоксальный гиюр и взяла себе еврейское имя Яэль. С того момента она поменяла свой образ жизни и стала больше заниматься благотворительностью, спонсируя синагоги и школы.

Кстати, ранее мы рассказывали о младшей сестре Иванки — Тиффани, советуем посмотреть на ее фото в нашем материале. Также мы показывали лучшие фотографии из твиттера первой леди США.

3. Греческий политик Ева Кайли

39-летняя Ева Кайли по праву считается самым красивым политиком Греции . На данный момент девушка является членом Европарламента , а также сотрудником организации, представляющей интересы греков за пределами их страны.

Здесь и далее фото @evakaili

Прежде, чем стать политиком Кайли работала на телевидении и вела новости на федеральном канале Греции Mega Channel.

4. Итальянский политик Мара Карфанья

Сегодня Маре Карфанье 42 года и до своей политической карьеры она была успешной фотомоделью и популярной телеведущей.

Здесь и далее фото @maracarfagna

С 2006 года она является членом палаты депутатов Италии . А с 2008 по 2011 год — во время последнего президентского срока Сильвио Берлускони она занимала пост министра по вопросам равных возможностей.

За это время Карфанья подверглась критике за то, что запретила проводить гей-парады — по ее мнению, на тот момент геи не подвергались никакой дискриминации. Также одним из ее первых законов на этом посту было признание уличной проституции незаконной деятельностью.

5. Польский политик Магдалена Огурек

39-летняя Магдалена Огурек является польским левоцентристским политиком и доктором гуманитарных наук.

Здесь и далее фото @magdalena.ogorek

В 2015 году Огурек баллотировалась на пост президента Польши от Союза демократических левых сил, набрав рекордно низкие 2,4 процента голосов. Политик выступала с критикой российских действий в адрес Украины , но считала, что Польше необходимо нормализовать отношения с властями агрессора.

Перед выборами президента Польши российские эксперты склонялись к мнению, что девушке не хватает политического опыта, а антироссийские настроения в Польше слишком сильно распространены, поэтому никто не поддержит ее идею дружбы с нашей страной.

6. Ливанский политик Сетрида Джааджаа

Ливанская политическая деятельница Сетрида Джааджаа является женой политика и недавнего кандидата в президенты Ливана Самира Джааджаа.

Здесь и далее фото @sethridageagea_official

Уже в 1994 году Сетрида попала в большую политику, когда в Ливане начали доминировать просирийские власти. Тогда ее мужа посадили в тюрьму и дали ему пожизненный срок. В тот момент Сетрида возглавила партию «Ливанские силы» и стала вести активную борьбу за освобождение супруга и избавления страны от сирийской оккупации.

В 2005 году в Ливане прошла Кедровая революция, в ходе которой во время массовых протестов был свергнут сирийский режим. Тогда же из тюрьмы вызволили мужа Сетриды. С того момента семья политиков активно участвует в жизни страны.

Про Колинду Грабар-Китарович вы, наверняка, уже слышали. Как минимум то, что она прилетела на чемпионат мира по футболу эконом-классом и болела за свою команду вместе со всеми на трибунах стадиона.

@predsjednicarh

Также в финале ЧМ-2018 все обсуждали тесное общение Грабар-Китарович с президентом Франции Эммануэлем Макроном , из-за чего многие пользователи сети даже стали их сватать.

Сегодня хорватскому президенту 50 лет, на этот пост она пришла в феврале 2015 года, сменив своего предшественника Иво Йосиповича

8. Американский сенатор от штата Нью-Йорк Кристен Джиллибранд

@Kirsten Gillibrand

В течение своей политической карьеры Джиллибранд выступала за права женщин, улучшение медицины, а также предлагала ввести различные льготы для сотрудников американской службы спасения. Кроме того, сенатор часто вступает в защиту представителей сексуальных меньшинств и жертв сексуальных домогательств.

9. Датский политик Никита Клэструп

Немного подробнее рассмотрим датскую политическую деятельницу Никиту Клэструп, которой на данный момент всего 23 года. До 2015 года девушка руководила одним из отделений политической партии «Молодые консерваторы», однако в данный момент она является членом партии «Либеральный альянс».

Но когда вы увидите фотографии Никиты, то наверняка забудете о том, что сейчас прочитали.

Здесь и далее фото @nikitaklaestrup

10. Израильский политик Орли Леви

44-летняя израильская политическая деятельница Орли Леви по совместительству фотомодель и телеведущая.

by Yitzhak Harari via Wikimedia Commons

Ее основные политические достижения состоят в уменьшении разрыва между бедными и богатыми слоями населения, решении жилищных проблем граждан страны, возобновлении деятельности бесплатных секций, а также помощи трудным подросткам в решении их личных проблем.

Сама Леви является матерью четырех детей, возможно, именно поэтому вопросы подростков у нее стоят в приоритете.

11. Вторая женщина-президент Аргентины Кристина Элизабет Фернандес де Киршнер

65-летняя Кристина Элизабет Фернандес де Киршнер стала второй женщиной президентом Аргентины в декабре 2007 года и проработала на этом посту вплоть до декабря 2015 года.

Здесь и далее фото @CristinaFernandezdeKirchner

За время своего правления политику удалось снизить влияние олигархов и их СМИ на ситуацию в стране. Кроме того, своей силы лишились служители католических церквей, военные и бюрократические организации.

Также во время правления Киршнер резко снизился уровень безработицы, а Аргентине удалось выплатить внешний долг и накопить резервный фонд благодаря развитию сельского хозяйства.

12. Член палаты депутатов Бразилии Шеридан Оливерия

34-летняя бразильская политическая деятельница и психолог Шеридан Оливерия в 2014 году была избрана в конгресс с наибольшим количеством голосов. Кроме того, она стала первой в истории женщиной, которая выступила за отставку президента Бразилии Дилмы Русеф

Здесь и далее фото @deputadasheridan

Инициативы Оливерии привели к тому, что многие жители северного штата Бразилии Рорайма стали ощущать себя намного комфортнее. При ней была принята программа социального кредита, многие люди с ограниченными возможностями получили государственную поддержку, также благодаря политику возрос престиж женщин, которые заняты в сельском хозяйстве.

13. Катарский политик Шейха Моза

58-летняя Шейха Моза является самой влиятельной и одновременно одной из самых модных женщин арабского мира.

Здесь и далее фото @mozabintnasser

General Electric, Именно благодаря ее инициативе Катар решили превратить в новую Кремниевую долину. Для этого еще в 2008 году был построен Катарский парк наук и технологий, который привлек сотни миллионов долларов инвестиций от таких компаний-гигантов, как Microsoft Shell и других.

Также Моза организовала университетский городок недалеко от Катара, в котором лекции студентам ведут известные преподаватели американских институтов.