Дубровский воздержался от оценки задержания организатора саммита ШОС

По словам пресс-секретаря главы региона Дмитрия Федечкина, Дубровский в курсе происходящей ситуации, однако не готов давать какую-либо оценку действиям силовиков.

«Очень сожалею о произошедшем, но считаю правильным воздержаться от оценок и не спешить с выводами во время следствия. Уверен, правоохранительные органы сами во всём разберутся, а моя задача — оказать им максимальное содействие», — привёл слова губернатора Дмитрий Федечкин

Борис Дубровский дал понять, что задержание Бахаева не скажется на подготовке к саммитам.

Антона Бахавева задержали в четверг, 19 июля сотрудники ФСБ . В ведомстве сообщили, что в рабочих кабинетах замминистра прошли обыски, сотрудники проводят оперативно-следственные мероприятия.

Как стало известно «АиФ-Челябинск» причиной задержания могли стать хищения бюджетных средств во время проведения Российско-Казахстанского форума, который прошёл в Челябинске в ноябре 2017 года. Тогда Бахаев входил в команду вице-губернатора Руслана Гаттарова , который непосредственно руководил проведением мероприятия.