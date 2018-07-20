Дубровский воздержался от оценки задержания организатора саммита ШОС 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отстранился от ситуации с задержанием первого замминистра экономразвития региона Антона Бахаева, который вдобавок возглавлял объединённую дирекцию по проведению саммитов ШОС и БРИКС.
По словам пресс-секретаря главы региона Дмитрия Федечкина, Дубровский в курсе происходящей ситуации, однако не готов давать какую-либо оценку действиям силовиков.
«Очень сожалею о произошедшем, но считаю правильным воздержаться от оценок и не спешить с выводами во время следствия. Уверен, правоохранительные органы сами во всём разберутся, а моя задача — оказать им максимальное содействие», — привёл слова губернатора Дмитрий Федечкин.
Борис Дубровский дал понять, что задержание Бахаева не скажется на подготовке к саммитам.
Антона Бахавева задержали в четверг, 19 июля сотрудники ФСБ. В ведомстве сообщили, что в рабочих кабинетах замминистра прошли обыски, сотрудники проводят оперативно-следственные мероприятия.
Как стало известно «АиФ-Челябинск» причиной задержания могли стать хищения бюджетных средств во время проведения Российско-Казахстанского форума, который прошёл в Челябинске в ноябре 2017 года. Тогда Бахаев входил в команду вице-губернатора Руслана Гаттарова, который непосредственно руководил проведением мероприятия.
Антон Бахаев родился в Москве в 1982 году. В 2005 г. окончил Южно-Уральский госуниверситет по специальности «юриспруденция», в 2008-м — аспирантуру ЮУрГУ. Кандидат юридических наук. С 25 мая 2015 года — замминистра экономического развития Челябинской области. С 28 февраля 2018 года — первый замминистра.