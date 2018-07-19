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Генеральная прокуратура проводит конкурс социальной рекламы
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Генеральная прокуратура проводит конкурс социальной рекламы 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Генеральная прокуратура России объявила старт международного конкурса молодежной антикоррупционной рекламы.
С момента создания в 2013 году Межгосударственного совета по противодействию коррупции, включившего Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, во всех этих странах шло развитие государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление закона, порядка и равноправия. В их число вошел и международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции», в котором могут поучаствовать творчески мыслящие жители Преображенского.
Согласно правилам конкурса, возраст участников должен находиться в пределах 14—35 лет. Преображенцам, подходящим под это требование, и желающим представить свой конкурсный проект, предлагается подготовить плакат или видеоролик на тему международного сотрудничества в деле противодействия коррупции.
Узнать подробности о конкурсе и подать заявку можно а официальном сайте www.anticorruption.life.
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