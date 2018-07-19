Расширяется программа раздельного сбора мусора

В районе размещаются контейнеры для сортировки бытовых отходов.

Общее количество установленных пунктов раздельного приема мусора насчитывает уже несколько десятков, и среди них есть как специализированные контейнеры для сбора пластика, так и композитные, принимающие кроме пластика стекло и бумагу. Точные адреса всех пунктов приема можно выяснить, обратившись к сайту ООО «Хартия», занимающегося монтажом объектов, а также на общероссийской карте пунктов приема recyclemap.ru и сайте движения «Greenpeace».

Значительную роль в развитии раздельного сбора мусора в городе играет общественное движение «РазДельный сбор». В частности, недавно участниками инициативы был организован новый пункт приема автомобильных покрышек. Он расположен в Северо-Восточном административном округе Москвы по адресу Полярный проезд, д. 17, вл. 2.