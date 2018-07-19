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Расширяется программа раздельного сбора мусора
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Расширяется программа раздельного сбора мусора 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
В районе размещаются контейнеры для сортировки бытовых отходов.
Общее количество установленных пунктов раздельного приема мусора насчитывает уже несколько десятков, и среди них есть как специализированные контейнеры для сбора пластика, так и композитные, принимающие кроме пластика стекло и бумагу. Точные адреса всех пунктов приема можно выяснить, обратившись к сайту ООО «Хартия», занимающегося монтажом объектов, а также на общероссийской карте пунктов приема recyclemap.ru и сайте движения «Greenpeace».
Значительную роль в развитии раздельного сбора мусора в городе играет общественное движение «РазДельный сбор». В частности, недавно участниками инициативы был организован новый пункт приема автомобильных покрышек. Он расположен в Северо-Восточном административном округе Москвы по адресу Полярный проезд, д. 17, вл. 2.
Всего в Москве и Московской области действуют 65 центров приема автомобильных шин. Узнать все их адреса можно на сайте www.eko-fond.ru и по телефону 8-800-700-35-06.
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