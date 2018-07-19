Мавританский газон своими руками

Мавританский газон идеален даже для тех участков, где почва не сильно плодородна. В этом случае можно не беспокоиться о скором росте сорняков при правильном подборе семян трав и цветов для газона. Кроме того, газон неприхотив в уходе, он не требует регулярной стрижки. Стоит отметить, что выглядеть он будет не сильно ухоженным, однако в этом и заключается «изюминка» мавританского газона.

Поскольку состав газона отличается пестротой, высевать его на всем участке не рекомендуется. На небольших территориях кусочек дикого луга смотрится гораздо привлекательнее и эстетичнее. Для этих целей подойдет пространство между деревьями, участок возле водоема, живой изгороди или забора.

Для создания мавританского газона вам понадобятся семена злаковых трав и полевых цветов. Подбирать их нужно с учетом цветения в разное время. Тогда газон будет вас радовать с ранней весны до поздней осени.

Среди громадного выбора цветов стоит отдать предпочтение василькам, ромашкам, ноготкам. Дополнить их можно купальницей, гвоздикой китайской, хризантемой, примулой, маргаритками, маком восточным, луговым клевером.

Разбавлять цветущие растения рекомендуется луковичными видами. Это могут быть нарциссы, тюльпаны, крокусы. Из трав подойдут тимофеевка луговая, полевица тонкая, мятлик луговой, райграс пастбищный.

При подборе цветов и трав стоит учитывать, что их соотношение должно быть 80% к 20% или 95% к 5%. Кроме того, важно рассчитать необходимое количество однолетних и многолетних растений.

Почву перед посадкой мавританского газона нужно обязательно подготовить. К перекопке стоит приступать осенью, глубина — 15-25 см. В случае необходимости почву можно сдобрить навозом. При этом поверхность нужно покрыть слоем примерно в 5 см, после чего перекопать на глубину 30-40 см. К посеву семян и высадке растений можно приступать следующей весной или же через 2 недели после перекопки.

На квадратный метр площади потребуется 10 г семян. Можно воспользоваться готовыми смесями злаковых трав и цветущих растений. Углубить в землю семена необходимо на 3-5 мм. Высаживать сначала нужно травы, а затем — цветущие растения. Почва при этом должна быть умеренно влажной. Первые всходы появятся спустя 1-2 недели.

Уход за растущим газоном заключается в борьбе с сорняками, выкашивании и поливе. Частота выкашивания определяется видом посаженных растений и скоростью их роста. В первый год жизни мавританского газона стоит придерживаться следующих правил:

— первую стрижку выполнять после всхода злаковых растений, но до появления цветущих видов;

— ко второй стрижке стоит приступать, когда растения отцвели (сентябрь-октябрь);

Скашивать газон необходимо на высоте 8-12 см от поверхности почвы. Зимой с газоном можно ничего не делать, но убрать всю сухую траву придется весной, чтобы это не помешало продолжению развития луга в наступающем сезоне.

Лучшими растениями для мавританского газона считаются василек голубой, гипсофила, календула лекарственная, колокольчик средний, лен крупноцветковый, лук-анзур, мак восточный, немезия, эхинацея, ромашка луговая, эшшольция калифорнийская.