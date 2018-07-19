Росрыболовство подсчитает численность байкальской нерпы для возможного разрешения промысла

АРХАНГЕЛЬСК , 19 июля. / ТАСС /. Росрыболовство проводит работы по оценке численности популяции уникальной байкальской нерпы, результаты которых помогут принять решение о целесообразности разрешения ее добычи, запрещенной на сегодняшний день. Результаты ведомство планирует получить в 2019 году, сообщил в четверг ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в кулуарах совещания в Архангельске по развитию аквакультуры в СЗФО.

Мертвых нерп регулярно находят на берегах Байкала, причем эксперты пришли к выводу, что их гибель связана с естественными причинами и они не подвержены какому-либо заболеванию. Ранее на заседании Межведомственной комиссии (МВК) по экологическим проблемам Байкала в Иркутске Василий Соколов предложил Минприроды РФ внести изменения в правила ведения рыболовства и разрешить промысел нерпы, чтобы регулировать ее численность. Экс— глава Минприроды Сергей Донской позднее сообщал, что для этого необходима экологическая экспертиза Росприроднадзора.

"Мы выделили финансирование и проводим полноценные мониторинговые работы по оценке численности [нерпы] и уже по их итогам будем с Минприроды РФ разговаривать. Там же уникальная ситуация — оба субъекта ( Иркутская область Республика Бурятия , на территории которых находится Байкал — прим. ТАСС) были за [добычу нерпы], на удивление даже академические институты были за, но ряд общественных организаций выступили против. Надо получать более адекватные данные, чтобы развеять эти сомнения. Вопрос стоит о том, что сейчас естественная смертность нерпы очень высока именно из-за плотности популяции, и промысел здесь мог бы выступить стабилизирующим фактором", — сказал Соколов.

Он отметил, что работы по оценке численности популяции нерпы начались в этом году, и в следующем можно будет говорить о получении актуальных данных, которые помогут принять решение о целесообразности добычи нерпы.

Как ранее сообщал ТАСС директор Байкальского филиала ФГУП «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства» ("Госрыбцентр") Владимир Петерфельд , численность нерпы на Байкале оценивается в 125-130 тыс. особей, тогда как безопасная норма составляет 90-100 тыс. При серьезном росте популяции, отмечал он, возможно распространение чумы плотоядных, эпидемия которой для нерпы будет более губительна, чем промысел. Без вреда для уникального вида, отмечал Петерфельд, сегодня можно добывать около 5-6 тыс. особей в год, исключая самок и детенышей [бельков]. Власти Республики Бурятия и Иркутской области также заявляли о необходимости контролируемого промысла, однако против него выступали общественники-экологи.

О байкальской нерпе

Байкальская нерпа (байкальский тюлень, Pusa sibirica) встречается только на Байкале, это один из трех существующих в мире пресноводных видов тюленя. Нерпы вырастают в длину до 1,6 м, питаются мелкой рыбой. Из— за ценного меха эти животные долгое время были промысловым видом, из-за чего популяция оказалась под угрозой. Массово нерпу перестали добывать в 2007 году.

Осенью 2017 года на побережье озера были обнаружены более 140 мертвых животных. Специалисты предполагают, что произошедшее связано с ослаблением этого вида из-за превышенной популяции, однако точная причина гибели не установлена. В 2018 году на берегах озера также находили мертвых нерп, эксперты пришли к выводу, что они умерли естественной смертью.