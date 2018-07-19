Город создает цифровую площадку для бизнеса Евро-Азиатского пространства

Электронный маркетплейс будет работать при совете руководителей торгово-промышленных палат региона.

В четверг, 19 июля, в Центральном доме предпринимателя состоялось заседание представителей предпринимательского сообщества и торгово-промышленных палат из 20 стран и 7 регионов России . Участники приняли решение о создании Совета руководителей ТПП Евро-Азиатского пространства. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

Объединить торгово-промышленные палаты этого региона было решено еще в 2006 году. Тогда по инициативе в него вошли четыре ТПП крупнейших городов Европы — Москвы , Парижа, Лондона, Берлина и Пекинское отделение Китайского комитета содействия международной торговле.

Позже — в 2012 году — к ним присоединился Сан-Паулу

— Сегодня МТПП выступает с предложением о совершенствовании данной системы. К нам постоянно обращаются наши коллеги, желающие присоединиться к работе Делового совета. Поэтому мы предлагаем создать «Совет руководителей торгово-промышленных палат центров деловой активности Евро-Азиатского пространства» — единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока , — заявил на мероприятии президент МТПП Владимир Платонов

Идею поддержали как представители региональных ТПП, так и их зарубежные коллеги. Координатор международных отношений Торговой палаты Стамбула Сенем Эрдоган отметила, что международное сотрудничество имеет огромный потенциал, при этом культурные и национальные различия влияют на ведение бизнеса. Торгово-промышленные палаты — это прекрасная площадка для интеграции.

Совет создается в целях активизации сотрудничества деловых кругов и консолидации усилий ТПП различных регионов и стран, направленных на формирование новых механизмов взаимодействия в условиях цифровизации экономик.

— Конвенция вступает в силу после подписания её первыми пятью членами. Причем настоящая Конвенция открыта для подписания и присоединения к ней любой торгово-промышленной палаты, согласной с созданием Совета. В Совет можно вступить в любой момент, и в любой момент можно его покинуть, — отметил вице-президент МТПП, курирующий вопросы международного сотрудничества, Сурен Варданян

В качестве электронной площадки для взаимодействия Палат, которые войдут в Совет, был представлен «Бизнес-маркет», разработанный и запущенный Московской ТПП.

Как отметил советник Президента МТПП Артем Далевич, экосистема ТПП — самодостаточна. Среди членов Палат можно найти надежных партнеров и найти сбыт своим товарам.

— Все палаты в той или иной мере прилагают усилия к созданию маркетплейсов. Мы предлагаем использовать нашу платформу в качестве объединяющей, а операторами выступать ТПП, вошедшим в Совет. На этой площадке могут выставляться и компании, не входящие в состав палат, но тогда им придется оплатить размещение своих товаров и услуг, — подчеркнул Далевич.

Президент Центрально-сибирской ТПП Рафаэль Шагеев заявил, что инициатива МТПП нашла широкую поддержку среди предпринимателей региона.

— Использование цифровой площадки для нашего региона является реальной возможностью развития малого и среднего бизнеса, — сказал он.

Екатеринбурга, Братиславы, Совет руководителей торгово-промышленных палат Евро-Азиатского пространства создан и начинает свою работу. Конвенцию уже подписали ТПП Еревана Карачи , Стамбула, Красноярска и, конечно, Москвы. В ближайшее время планирует принять решение о присоединении к проекту еще ряд ТПП.

Как заявил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, для того, чтобы в нынешних условиях система ТПП выжила и процветала, предоставляемые нами услуги должны быть на голову выше, быстрее, качественнее, чем у конкурентов.

— Надеемся, что созданный Совет будет способствовать развитию как системы ТПП в целом, так и налаживанию тесных межрегиональных и межнациональных контактов, — подытожил заседание Владимир Платонов.