Две УК на один дом. В Воронеже жильцы многоэтажки получают двойные счета за коммуналку

В историю вмешалась жилинспекция. В Воронеже две управляющие компании воюют за один дом, присылая жителям двойные квитанции. В дело пришлось вмешаться жилинспекции, и она подала на одну из сторон в суд из-за неточностей в оформлении протокола общего собрания. Началась история после того, как жители дома №47 по улице Бакунина решили уйти от УК Ленинского района и создать ТСЖ. Товарищество в свою очередь заключило договор с компанией «ЖилКомСервис», которая и начала обслуживать здание. Но в 2017 году дом вернули обратно в районную УК — так решила другая половина жильцов. В итоге и те, и другие коммунальщики считают себя здесь полноценными хозяевами и выставляют счета.

— Я считаю, наш протокол абсолютно законный. Продолжаются отношения с УК «ЖилКомСервис», и люди платят туда. Но в то же время Ленинская компания залезла, с которой у нас договор не заключен, — сообщила член правления ТСЖ Жанна Последова. Тем временем проблема выставления двойных счетов, по идее, должна решиться сама собой. Вступили в силу изменения в Жилищном кодексе. Законотворцы переписали статью, которая оставляла лазейку недобросовестным коммунальщикам. Теперь новая обслуживающая организация может приступить к управлению домом только после того, как запись об этом появится в реестре лицензий. Вносит её туда Госжилинспекция, которая предварительно проводит тщательную проверку документов. Если нарушений найдено не будет, то предыдущую УК из реестра исключат. Если она продолжит выставлять счета, её оштрафуют на треть миллиона рублей.