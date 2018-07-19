Алексей Кудрин: Наступила новая эпоха развития столицы

— Алексей Леонидович, что в изменившейся, преобразившейся за последние годы Москве вам особенно нравится? Какие улицы и площади выделили бы?

— После благоустройства очень нравится Большая Никитская. Она сильно изменилась, здесь появились велодорожки, расширены тротуары. Преобразились Ильинка и Биржевая площадь. Они стали комфортным местом в городе для пеших прогулок.

— А настроения людей, на ваш взгляд, как-то изменились? Горожане видят эти улицы в другом свете, в ином качестве.

— Я считаю, что качество городской среды напрямую влияет на настроение горожан.

— Как вы считаете, какие параллели можно провести между настроениями москвичей, переменами в городской среде и качеством экономического роста?

— Новая эпоха развития Москвы связана с серьезными переменами городской среды. Это действительно так. К этому добавляются формирование своей экосистемы, внедрение новых технологий, применение в различных сферах жизни и хозяйства передовых новаций. Все это ускоряет развитие мегаполиса, вводит его на новый уровень. Сюда же стоит добавить совершенно новое явление — появление креативной индустрии. Это соединение университетских мощностей и интеллектуального потенциала горожан, культуры и искусства, дизайна и кино, информатизации всех процессов, формирование диалога между машиной и человеком. Специалисты, разбирающиеся в этих направлениях, рождаются в больших городах. Такие творческие люди нуждаются в особой среде. Она как раз сформирована в последние годы в Москве.

— В этом году Московский урбанистический форум проходит в только что открывшемся концертном зале «Зарядье». Эту новую площадку можно назвать той частью креативной среды, о которой вы говорите?

— Да, эту площадку можно назвать большим достижением столицы. Зал создавался при участии моего друга Валерия Гергиева , руководителя Мариинского театра, известного дирижера. Москва получила еще одно чудесное место, с одной из лучших акустик в России . Уверен, что музыка станет связующим звеном между городом, его жителями, властями и экспертами. Если говорить о развитии творческой индустрии, то даже в период кризисов она подтягивает за собой другие сферы. Особенно это заметно в таких больших городах, как Москва, где есть хорошая база в виде существующих университетов, где рождаются свои прорывные технологии и идеи. Хочется пожелать и другим городам нарабатывать такую основу, которая как раз формирует платформу для инноваций. Такая связка науки, творчества, производства и качественно изменившейся городской среды может существенно продвинуть нашу экономику вперед.

— Есть ли какие-то цифры, подтверждающие ваши слова?

— Приведу пример: Московская агломерация сейчас создает примерно 26 процентов всего валового внутреннего продукта страны. А если добавить Санкт-Петербург и область, то получим уже 32 процента. Еще 15 лет назад эти две агломерации давали всего четверть от общего объема ВВП России. Мы видим, как они наращивают свою долю присутствия в российской экономике благодаря генерации новых решений, прорывных технологий и знаний.

— А регионы могут подтянуться до таких результатов?

— Если они продолжат свое инерционное развитие, то две агломерации к 2035 году будут формировать до 40 процентов всего ВВП страны. В настоящее время в России не хватает таких мегаполисов, которые бы создавали такое же высокое качество жизни, развивали интеллектуальный потенциал, показывали промышленный и экономический рост.

— Алексей Леонидович, как вы думаете, может, регионам и таким центрам нужно объединить усилия?