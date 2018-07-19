«Союз ССР» разрешил нижегородцам не платить взносы на капремонт

— Члены профсоюза считают, что могут не оплачивать квитанции, так как имеют публичный договор поставки коммунальных и прочих услуг для обеспечения жизнедеятельности участников профсоюза, подписанный Сергеем Дёмкиным — председателем этого же профсоюза. Договор якобы даёт им право на «потребление коммунальных и прочих услуг на безоплатной основе». При этом в договоре приводятся ссылки на существующие и несуществующие статьи Конституции и Гражданского кодекса РФ . Данный профсоюз не зарегистрирован, и сведения о нем в Едином государственном реестре юридических лиц не содержатся, — говорится в сообщении нижегородского Фонда капремонта.

Новосибирске, Ярославле, Сочи, Томске, Липецке, Однако на просторах России этот профсоюз не только действует, но и стремительно развивается. На страницах в соцсетях размещено огромное множество материалов, документов щаблонов жалоб. По утверждению организаторов, отделения «Союза ССР» организованы уже в 50 населенных пунктах РФ, в том числе в Петропавловске-Камчатском Хабаровске , Великом Устюге, Казани Пензе и обеих столицах. В Нижнем Новгороде отделение открылось осенью прошлого года. Его возглавил Николай Ивлиев.

С его слов, «Союз ССР» занимается правовой помощью гражданам России, в том числе по вопросам ЖКХ. Например, они заключили договор с гарантом Конституции, который опубликовали в газете, о том (если коротко), что РФ обязуется бесплатно поставлять коммунальные и прочие услуги всем членам профсоюза. Гарантом Конституции у нас является, как известно, президент РФ Владимир Путин

— Вы хотите сказать, что президент подписал этот договор? — спросил корреспондент NN.ru.

— Договор является публичным. Раз президент его не оспорил, он является действующим, — сказал Ивлиев, добавив, что документ проверяли и в прокуратуре , и в управлении по борьбе с экстремизмом.

Николай Ивлиев заметил, что прямой связи между взносами нет: членские взносы в профсоюз — сами по себе, а в фонд капремонта — сами по себе. Тем не менее в пабликах профсоюза размещен бланк уведомления следующего содержания:

— Я, такой-то, состою в профсоюзе «Союз ССР». В связи с этим на меня распространяется публичный договор, заключённый между профсоюзом «Союз ССР» в лице председателя профсоюза Сергея Александровича Дёмкина и гарантом Конституции Российской Федерации, опубликованный в газете «Хочу в СССР2», № 1–2 (116–117) от 13.01.2018, страница 9.

Учитывая то обстоятельство, что вы являетесь третьим лицом по отношению к вышеуказанному публичному договору, вы лишены права оспаривать данный договор либо признавать его ничтожным. Ваше мнение о вышеуказанном публичном договоре останется только вашим личным мнением и не может иметь юридическую силу.

Вышеуказанный публичный договор составлен на государственном русском языке. Если вам не ясен смысл изложенного, вы можете обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации и\или к гаранту Конституции Российской Федерации и\или в юридическую консультацию за разъяснениями. Я не занимаюсь толкованием законодательства Российской Федерации. Ваши так называемые «квитанции» направляйте напрямую гаранту Конституции Российской Федерации.

Конец цитаты.

— Заявления членов профсоюза «Союз ССР» противоречат нормам действующего законодательства. Обязанность граждан оплачивать взносы за капитальный ремонт прописана в Жилищном кодексе Российской Федерации и региональном законе № 159-З. Мы призываем жителей Нижегородской области не поддаваться на уловки мошенников, не вступать в сомнительные организации и не накапливать долги по взносам за капитальный ремонт. В случае отсутствия оплаты по выставленным квитанциям собственнику помещения будут начислены пени, — прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора фонда капремонта Алексей Хилов.

Кстати, на слабые возражения корреспондента NN.ru и ссылки на закон Николай Ивлиев спросил: «Вы мне можете предоставить подписанный оригинал закона? Нет? В этом вся и суть». Каюсь, оригинала закона у меня нет.