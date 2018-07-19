Экс-министр транспорта Соколов выдвинут в совет директоров «Аэрофлота»

Правительство выдвинуло экс-министра транспорта Максима Соколова кандидатом в совет директоров «Аэрофлота» , сообщается на сайте правительства. Государству принадлежит 51,17% акций ПАО «Аэрофлот».

В начале июля «Коммерсантъ» написал, что Соколов может стать гендиректором «Аэрофлота» вместо Виталия Савельева, которому же 64 года. Контракт Савельева истекает в октябре. Директива о назначении гендиректора «Аэрофлота» должна быть подписана к этому времени, затем решение утвердит совет директоров компании.