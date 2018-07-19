Ещё
Экс-министр транспорта Соколов выдвинут в совет директоров «Аэрофлота»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-министр транспорта Соколов выдвинут в совет директоров «Аэрофлота» 

Ведомости 28 минут назад
Правительство выдвинуло экс-министра транспорта Максима Соколова кандидатом в совет директоров «Аэрофлота», сообщается на сайте правительства. Государству принадлежит 51,17% акций ПАО «Аэрофлот».
Также в числе кандидатов гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков, гендиректор «Всмпо-Ависма» Михаил Воеводин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и управляющий директор «Ренессанс Брокер» Игорь Каменской.
В начале июля «Коммерсантъ» написал, что Соколов может стать гендиректором «Аэрофлота» вместо Виталия Савельева, которому же 64 года. Контракт Савельева истекает в октябре. Директива о назначении гендиректора «Аэрофлота» должна быть подписана к этому времени, затем решение утвердит совет директоров компании.
Ведомости: последние новости
Boeing и Airbus набрали в Фарнборо заказов на $110 млрд Следователь рассказал о попытках уничтожить улики по делу «Зимней вишни» «Интер РАО» вывела из состава правления Ильнара Мирсияпова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня8
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство327
Путин объявил об изменении внешней политики России674
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
Хуситы обратились к России за помощью32
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение