Молодым писателям дадут билет в большую литературу

Поиском и раскруткой молодых и талантливых авторов займется Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова. Об этом сайту mir24.tv сообщил директор библиотеки, писатель и общественный деятель Владимир Семенов.

О старте проекта «Социальные лифты для молодых писателей» заявили еще во время проведения Московского культурного форума члены правления Русского ПЕН-центра и Московского союза писателей. По словам инициаторов, проект предполагает формирование инфраструктуры поддержки молодых писателей. Для этого планируется объединить в один пул ряд действующих библиотек, толстых литературных журналов, известных писателей и критиков.

Семенов подчеркивает, что для любого начинающего автора в качестве «путевки в литературу» на начальных этапах важна публикация в толстом журнале и менторская поддержка от авторитетного писателя.

На днях уже был запущен интернет-портал, на который уже пришло множество рукописей от молодых авторов от 14 до 35 лет. В качестве информационного партнера к проекту привлечен интернет-канал Библио TV, который будет освещать подготовку и проведение конкурса. На канале уже несколько тысяч подписчиков и до 60 тысяч просмотров под популярными видео. На сайте конкурса будет раздел «литературная консультация» в режиме онлайн. Для авторов эта консультация будет бесплатной и платной для рецензентов. По итогам проекта будет сформирован список лауреатов, прошедших все этапы коммуникации и конкурсный отбор.

Проект включает в себя проведение двухэтапного конкурса среди молодых писателей. Будут отобраны лучшие работы и сформирован пул тех, кто попадет в шорт-лист лауреатов проекта. Кроме того, будет издан сборник текстов лауреатов конкурса. В итоговом сборнике работы лауреатов будут опубликованы вместе с рецензиями известных писателей. Также наиболее удачные работы, не попавшие в список лауреатов и в итоговый сборник, будут опубликованы в одном из «толстых» литературных журналов. Планируется проведение семинаров и мастер-классов для молодых писателей со всей России

Севастополь, Санкт-Петербург, Саранск, Москва. Семинары будут проводиться как с помощью интернет-трансляции (вебинары и пр.), так и непосредственно в пяти региональных группах: Красноярск

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