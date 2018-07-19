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Правительство выдвинуло экс-министра транспорта кандидатом в совет директоров «Аэрофлота»
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Правительство выдвинуло экс-министра транспорта кандидатом в совет директоров «Аэрофлота» 

Rambler News Service 46 минут назад
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Ранее в июле совет директоров авиакомпании переизбрал первого заместителя председателя Внешэкономбанка Михаила Полубояринова председателем совета директоров «Аэрофлота». Он возглавляет совет директоров с прошлого года.
Акционеры «Аэрофлота» на годовом собрании 25 июня избрали новый состав совета директоров в составе 11 человек, в который вошли: гендиректор «Авиакапитал-сервис» Роман Пахомов, гендиректор «Корпорации ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, управляющий директор «Ренессанс Брокер» Игорь Каменской, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Дмитрий Песков, первый зампредседателя — член правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, гендиректор «Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Василий Сидоров, президент ОАК Юрий Слюсарь и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, старший советник УБ «Бизнес-консультирование» Ларс Бергстром, гендиректор «АГ Венчурз» Алексей Германович.
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