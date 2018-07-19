«38 попугаев» и «Карлсон»: угадай Ливанова по голосу

Большинству из нас Василий Ливанов знаком прежде всего по незабвенной роли Шерлока Холмса , за что, между прочим, был награждён в 2006 году Орденом Британской Империи. А ведь он ещё, например, работал на киностудии «Союзмультфильм» режиссёром-постановщиком, а также озвучил около 300 мультипликационных персонажей, в том числе Карлсона, крокодила Гену и Удава в мультфильме «38 попугаев».

В честь 83-летия выдающегося артиста News.ru предлагает тест на знание советских мультфильмов, в которых звучит неподражаемый голос.