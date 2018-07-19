Указ: Путин упразднил три президентских совета: по модернизации, по развитию финрынка и экономический 

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ФНС: РЖД предоставят налоговикам удаленный доступ к бухгалтерским и налоговым данным

Значительная часть проблем всех НПФ решена через санацию "Открытия" - зампред ЦБ

Сделки на $46,4 млрд заключены в первый день работы авиасалона в Фарнборо