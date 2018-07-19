Ещё
Указ: Путин упразднил три президентских совета: по модернизации, по развитию финрынка и экономический
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Указ: Путин упразднил три президентских совета: по модернизации, по развитию финрынка и экономический 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Указ: Путин упразднил три президентских совета: по модернизации, по развитию финрынка и экономический.
Прайм: последние новости
ФНС: РЖД предоставят налоговикам удаленный доступ к бухгалтерским и налоговым данным Значительная часть проблем всех НПФ решена через санацию "Открытия" - зампред ЦБ Сделки на $46,4 млрд заключены в первый день работы авиасалона в Фарнборо
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня8
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство328
Путин объявил об изменении внешней политики России675
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
Хуситы обратились к России за помощью33
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение