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Около 200 паломников из Кабардино-Балкарии совершат хадж в 2018 году
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Около 200 паломников из Кабардино-Балкарии совершат хадж в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 19 июля. /ТАСС/. Около 200 жителей Кабардино-Балкарии (КБР) совершат в 2018 году хадж — паломничество к святыням ислама в Саудовской Аравии, сообщили в четверг в духовном управлении мусульман республики.
"Сегодня в центральной соборной мечети города Нальчика собрались паломники, которые отправятся в этом году к святыням в Мекке. С ними встретились сотрудники пограничной службы и судебные приставы, предоставив всю необходимую информацию о будущей поездке. Всего в этом году в хадж направятся 190 человек", — сказали духовном управлении.
Хадж является одним из пяти столпов (предписаний) ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии, в частности, мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня — Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможность.
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