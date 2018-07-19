Около 200 паломников из Кабардино-Балкарии совершат хадж в 2018 году

НАЛЬЧИК , 19 июля. / ТАСС /. Около 200 жителей Кабардино-Балкарии (КБР) совершат в 2018 году хадж — паломничество к святыням ислама в Саудовской Аравии , сообщили в четверг в духовном управлении мусульман республики.

"Сегодня в центральной соборной мечети города Нальчика собрались паломники, которые отправятся в этом году к святыням в Мекке . С ними встретились сотрудники пограничной службы и судебные приставы, предоставив всю необходимую информацию о будущей поездке. Всего в этом году в хадж направятся 190 человек", — сказали духовном управлении.

Хадж является одним из пяти столпов (предписаний) ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии, в частности, мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня — Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможность.