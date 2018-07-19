Труд в опасных условиях: в Керчи МУП сэкономил на спецодежде работников

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 июл — РИА Новости Крым . Прокуратура Крыма оштрафовала на 130 тысяч рублей МУП «Керчьгортранс» за отсутствие средств индивидуальной защиты у работников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В частности, не были обеспечены спецодеждой электромонтеры предприятия, которые работают с чрезвычайно высокими напряжениями, с чем связаны повышенные требования к их рабочей одежде", — уточнили в пресс-службе.