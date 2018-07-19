Труд в опасных условиях: в Керчи МУП сэкономил на спецодежде работников 

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма оштрафовала на 130 тысяч рублей МУП «Керчьгортранс» за отсутствие средств индивидуальной защиты у работников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В частности, не были обеспечены спецодеждой электромонтеры предприятия, которые работают с чрезвычайно высокими напряжениями, с чем связаны повышенные требования к их рабочей одежде", — уточнили в пресс-службе.
В связи с выявленными нарушениями на предприятие заведено административное по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты). Как уточнили в прокуратуре, после представления нарушения охраны труда были устранены в полном объеме.