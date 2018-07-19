Ещё
Подведены итоги студенческих соревнований «Робокросс-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подведены итоги студенческих соревнований «Робокросс-2018» 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Студенческая сборная Московского политехнического университета признали лучшей в номинации «Командная работа» на соревнованиях «Робокросс-2018».
Инженерные состязания прошли на испытательном полигоне Горьковского автомобильного завода. В них приняли участие не только студенческие команды, но и сборные предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Рязани и других городов страны.
По задумке организаторов соревнований беспилотники должны были самостоятельно преодолеть полосу препятствий, выполнив ряд непростых маневров. Студенческая команда CVLRobotics из Соколиной горы стала победительницей в номинации «Командная работа».
Более подробная информация о прошедших соревнованиях «Робокросс-2018» размещена в газете «Взгляд с Соколиной горы».
Управа района Соколиная гора: последние новости
Главный документ фаната: сколько паспортов болельщика выдали центры госуслуг В районе Соколиная гора прошел День фотографа В районе Соколиная гора прошел мастер-класс по моделированию шаров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня8
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство329
Путин объявил об изменении внешней политики России
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
Хуситы обратились к России за помощью35
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение