Подведены итоги студенческих соревнований «Робокросс-2018»

Студенческая сборная Московского политехнического университета признали лучшей в номинации «Командная работа» на соревнованиях «Робокросс-2018».

Инженерные состязания прошли на испытательном полигоне Горьковского автомобильного завода. В них приняли участие не только студенческие команды, но и сборные предприятий Москвы Санкт-Петербурга , Нижнего Новгорода, Рязани и других городов страны.

По задумке организаторов соревнований беспилотники должны были самостоятельно преодолеть полосу препятствий, выполнив ряд непростых маневров. Студенческая команда CVLRobotics из Соколиной горы стала победительницей в номинации «Командная работа».

Более подробная информация о прошедших соревнованиях «Робокросс-2018» размещена в газете «Взгляд с Соколиной горы».