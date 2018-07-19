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Российским экспортёрам пищевой продукции вскоре значительно облегчат жизнь — АМКОР
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Российским экспортёрам пищевой продукции вскоре значительно облегчат жизнь — АМКОР 

Prim.News 1 час назад
Россельхознадзор идет навстречу российским экспортерам.
Ассоциацией АМКОР получены ответы Россельхознадзора по вопросам упорядочения работы по установлению перечня обязательных показателей лабораторных исследований при экспорте пищевой продукции российского агропрома, в том числе рыбы, морепродуктов и аквакультуры.
Основанием к обращению Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) послужили затруднения, которые испытывают марифермеры при экспорте своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, передает пресс-служба АМКОР.
Так, у каждой из стран АТР, будь это Китай, Республика Корея, Япония или Вьетнам, определены свои требования к качеству и безопасности пищевой продукции, ввозимой на их территорию, которые отличаются между собой. В то же время перечень требований этих стран в публичном доступе пока отсутствует. По этой причине предприятия морской аквакультуры, а также иные экспортеры пищевой продукции, не имея точной и ясной информации о том, по каким именно показателям необходимо исследовать продукцию в лабораториях, испытывают достаточно серьезные неудобства, порой переплачивая за лабораторные услуги, неся временные издержки за ненужные исследования. Особенно это касается экспорта живой продукции.
С целью доступности для бизнеса требований к качеству и безопасности экспортируемых товаров АМКОР в своём обращении в адрес Россельхознадзора предложила проработать вопрос о размещении на сайте ведомства Перечня показателей качества и безопасности по каждой из стран-импортеров, с указанием видов товаров и периодичности исследований по каждому из показателей.
Россельхознадзор в своём ответе в адрес АМКОР проинформировал, что ведомством в настоящее время проводится работа по формированию единой базы показателей предельно допустимых уровней содержания в продукции веществ и препаратов, установленных ветеринарно-санитарными требованиями стран-импортеров, в которые идет наибольший поток российского экспорта.
Помимо этого, Россельхознадзором осуществляется деятельность, направленная на определение возможностей исследовательских центров и лабораторий проводить лабораторные исследования экспортируемой продукции на соответствие требованиям стран-импортеров.
По завершению этих работ информация будет размещена на официальном сайте Россельхознадзора.
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