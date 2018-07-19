Российским экспортёрам пищевой продукции вскоре значительно облегчат жизнь — АМКОР

Россельхознадзор идет навстречу российским экспортерам.

Ассоциацией АМКОР получены ответы Россельхознадзора по вопросам упорядочения работы по установлению перечня обязательных показателей лабораторных исследований при экспорте пищевой продукции российского агропрома, в том числе рыбы, морепродуктов и аквакультуры.

Основанием к обращению Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) послужили затруднения, которые испытывают марифермеры при экспорте своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, передает пресс-служба АМКОР.

Республика Корея, Так, у каждой из стран АТР, будь это Китай Япония или Вьетнам , определены свои требования к качеству и безопасности пищевой продукции, ввозимой на их территорию, которые отличаются между собой. В то же время перечень требований этих стран в публичном доступе пока отсутствует. По этой причине предприятия морской аквакультуры, а также иные экспортеры пищевой продукции, не имея точной и ясной информации о том, по каким именно показателям необходимо исследовать продукцию в лабораториях, испытывают достаточно серьезные неудобства, порой переплачивая за лабораторные услуги, неся временные издержки за ненужные исследования. Особенно это касается экспорта живой продукции.

С целью доступности для бизнеса требований к качеству и безопасности экспортируемых товаров АМКОР в своём обращении в адрес Россельхознадзора предложила проработать вопрос о размещении на сайте ведомства Перечня показателей качества и безопасности по каждой из стран-импортеров, с указанием видов товаров и периодичности исследований по каждому из показателей.

Россельхознадзор в своём ответе в адрес АМКОР проинформировал, что ведомством в настоящее время проводится работа по формированию единой базы показателей предельно допустимых уровней содержания в продукции веществ и препаратов, установленных ветеринарно-санитарными требованиями стран-импортеров, в которые идет наибольший поток российского экспорта.

Помимо этого, Россельхознадзором осуществляется деятельность, направленная на определение возможностей исследовательских центров и лабораторий проводить лабораторные исследования экспортируемой продукции на соответствие требованиям стран-импортеров.

По завершению этих работ информация будет размещена на официальном сайте Россельхознадзора.