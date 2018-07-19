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Парящий мост станет центром йоги
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Парящий мост станет центром йоги 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
19 июля для горожан открылась фестивальная часть Московского урбанистического форума.
Фестиваль организован для тех, кто любит город и неравнодушен к архитектуре и урбанистике.
По словам организаторов, запланировано свыше 80 мероприятий. Часть из них ставят перед собой задачу переосмысления инфраструктуры прошлого и актуализации архитектурного наследия, другие же помогут наладить диалог о том, как сделать город комфортным и интересным как для активных пожилых людей, так и для молодых горожан. Кроме того, фестиваль MUF 2018 включает серию экскурсий, йогу на парящем мосту с Ольгой Маркес, научные дебаты и парад профессий. А 21 и 22 июля можно пройти уникальное генотипирование и узнать свой уровень стрессоустойчивости.
— В этом году цель фестиваля — объединить людей всех возрастных и социальных групп, — говорит директор MUF FEST 2018 Арина Дробина. — Также мы хотим показать парк «Зарядье» с разных сторон, чтобы каждый посетитель нашел себе активность по душе и, что немаловажно, стал участником диалога о жизни города.
Гвоздем музыкальной программы станет аккордеонист Марио Баткович.
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