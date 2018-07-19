Парящий мост станет центром йоги

19 июля для горожан открылась фестивальная часть Московского урбанистического форума.

Фестиваль организован для тех, кто любит город и неравнодушен к архитектуре и урбанистике.

По словам организаторов, запланировано свыше 80 мероприятий. Часть из них ставят перед собой задачу переосмысления инфраструктуры прошлого и актуализации архитектурного наследия, другие же помогут наладить диалог о том, как сделать город комфортным и интересным как для активных пожилых людей, так и для молодых горожан. Кроме того, фестиваль MUF 2018 включает серию экскурсий, йогу на парящем мосту с Ольгой Маркес , научные дебаты и парад профессий. А 21 и 22 июля можно пройти уникальное генотипирование и узнать свой уровень стрессоустойчивости.

— В этом году цель фестиваля — объединить людей всех возрастных и социальных групп, — говорит директор MUF FEST 2018 Арина Дробина. — Также мы хотим показать парк «Зарядье» с разных сторон, чтобы каждый посетитель нашел себе активность по душе и, что немаловажно, стал участником диалога о жизни города.

Гвоздем музыкальной программы станет аккордеонист Марио Баткович.