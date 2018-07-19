«Ваш вкус застрял в прошлом веке!»: Ксению Собчак высмеяли за старомодную обувь

36-летняя Ксения Собчак представила публике свой новый стильный образ, который дополнила необычными туфлями. И хотя в ее дизайнерской обуви и чувствовалась некая изюминка, однако «бабушкин» вид туфель огорчил ее поклонников. По мнению беспощадных знатоков моды, такая необычная модель напоминает моду прошлого века и совсем не подходит под облик изысканной и современной светской львицы.

Известная российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак вновь привлекла внимание модных критиков, которые в саркастической форме попеняли светской львице за не самый современный стиль одежды. На фотографии, которая появилась в сети, женщина стоит в платье в горошек и белых туфлях, которые и стали причиной острых насмешек. Обувь с невысоким каблуком и острым носом имела много общего с модой советского времени и напоминала поклонникам башмачки известной своей вредностью старушки Шапокляк.

И хотя Ксения и раньше давала понять, что трепетно относится к старомодным нарядам, зачастую примеряя то или иное платье для возрастных женщин, далеких от модных тенденций, неподходящие туфельки обыватели попросту не смогли ей простить. «Только одна Ксюша не изменяет модам советских времен и носит абсолютную жуть, а не туфли» «Такие туфли не носят женщины бальзаковского возраста» «В 90е у меня были такие туфли. Зачем сегодня этот старческий дизайн?» «Туфли что-то ну совсем не очень, они как у Шапокляк» «Вроде модная женщина, а ходит в белых бабушкиных туфлях» «Вы снова в старомодных туфлях, Ксения ваш вкус к одежде застрял в прошлом веке!»

Любопытно, что при своем своеобразном вкусе в одежде в отношении ювелирных изделий Ксения Собчак предпочитает изысканность и эксклюзивность, невзирая на ценник таких украшений. На днях звезда сверкнула кольцом, в камне которого обыватели распознали редчайший турмалин параиба, и если они правы, то стоимость драгоценности составляет по меньшей мере несколько десятков миллионов рублей: