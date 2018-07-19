Атлас конопли: страны, в которых марихуана легализована, декриминализована или запрещена

Литовские энтузиасты заморочились и создали забавную карту с подробным объяснением того, как относятся к курению марихуаны в разных странах. Получилось наглядно.

Суть карты проста: зеленым на ней выделены страны, в которых курение марихуаны легализовано, а красным — где это дело строго преследуется законом.

Что касается светло-зеленых и желтых оттенков, то это государства, имеющие промежуточный статус. Например, запрещено только хранение. Или курить марихуану можно в лечебных целях.

На любую страну в атласе можно кликнуть и узнать о ее законах в области толерантности к марихуане. Кстати, карту могут дополнять все желающие, как «Википедию», а потому точность информации не 100%.

А вот, например, что пишут о России

«Владение или транспортировка до 6 граммов конопли или 2 граммов гашиша без намерения продажи наказывается штрафом. Но владение по-прежнему считается незаконным, помимо штрафа можно нарваться и на тюремный срок.

Что касается 7-20 граммов марихуаны, то здесь только тюрьма — от 1 года до 3 лет. Никакого лекарственного использования нет. Растение остается вне закона».

Статус марихуаны в нашей стране значится как «декриминализована», а уровень толерантности к травке оценили в 6 из 10 пунктов.

Что касается категорического запрета, то это арабские страны, Средняя Азия, часть Европы и Африки, север Южной Америки, Китай , Океания и опять же некоторые штаты США.

А вот соседняя Беларусь выделена красным. Ситуацию там оценили следующим образом.