В ГД предложили внести в единую систему соцобеспечения региональную информацию о поддержке молодых семей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова «Единая Россия» ) выступила с инициативой дополнить единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) региональной информацией о мерах социальной поддержки для молодых семей. Об этом она сообщила в ходе круглого стола, посвященного мерам соцподдержки при регистрации брака.

«Нужно, чтобы ту работу, которую сейчас делает управление труда и соцзащиты, когда приходит семья и собирает справки, когда подтверждает свой статус, семья могла это сделать на расстоянии через электронную систему. Вбил и сразу тебе вышло, что тебе положено в твоем регионе.

Безусловно, в каждом регионе есть какие-то свои тонкости. Даже в каждом городе. Нужно дополнить федеральную информацию еще региональной и местной», — сказала О. Казакова.

По ее словам, в регионах можно запустить пилотный проект по созданию местной электронной системы с мерами поддержки для молодых семей.

«Зачастую на практике возникает ситуация, когда все есть: и порталы, и сайты. На самом деле люди приходят, а ничего не получается, телефоны не работают. Пока эта система не наладилась, не выровнялась, нужно использовать все возможные информационные зоны», — пояснила О. Казакова.