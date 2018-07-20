Ещё
В ГД предложили внести в единую систему соцобеспечения региональную информацию о поддержке молодых семей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ГД предложили внести в единую систему соцобеспечения региональную информацию о поддержке молодых семей 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова («Единая Россия») выступила с инициативой дополнить единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) региональной информацией о мерах социальной поддержки для молодых семей. Об этом она сообщила в ходе круглого стола, посвященного мерам соцподдержки при регистрации брака.
«Нужно, чтобы ту работу, которую сейчас делает управление труда и соцзащиты, когда приходит семья и собирает справки, когда подтверждает свой статус, семья могла это сделать на расстоянии через электронную систему. Вбил и сразу тебе вышло, что тебе положено в твоем регионе.
Безусловно, в каждом регионе есть какие-то свои тонкости. Даже в каждом городе. Нужно дополнить федеральную информацию еще региональной и местной», — сказала О. Казакова.
По ее словам, в регионах можно запустить пилотный проект по созданию местной электронной системы с мерами поддержки для молодых семей.
«Зачастую на практике возникает ситуация, когда все есть: и порталы, и сайты. На самом деле люди приходят, а ничего не получается, телефоны не работают. Пока эта система не наладилась, не выровнялась, нужно использовать все возможные информационные зоны», — пояснила О. Казакова.
Как сообщалось ранее, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается установить обязанность ЗАГСов и МФЦ при регистрации рождения ребенка информировать заявителей о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, на которые могут претендовать заявители. Предполагается, что их перечень будет формироваться для каждой семьи индивидуально на основе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
Агентство «Москва»: последние новости
ТПП России к осени подготовит единый ресурс для сотрудничества бизнеса с исправительными учреждениями Полное лунное затмение и великое противостояние Марса увидят в телескоп гости Московского планетария Посылку с пчелами доставила «Почта России» из Майкопа в Москву
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии203
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России311
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец11
На Украине раскопали могилу ведьмы21
Умерла жена Высоцкого50
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение