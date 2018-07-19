Ещё
Лещенко: СБУ мешает инвестиционной привлекательности Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лещенко: СБУ мешает инвестиционной привлекательности Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко.
«На днях мы провели круглый стол, где люди дела рассказали о наездах СБУ на стопроцентную немецкую компанию, на переселенцев, построивших два мини-завода под Киевом, на малое предприятие в Полтаве, на импортеров коньячных спиртов и экспортеров… меда! «СБУ решило найти в мёде остатки антибиотиков или пестицидов. Машины были задержаны, обратились к депутатам — и экспертиза по заказу СБУ прошла не за полгода, а за две неделе. В итоге — ничего не нашли. А на вопрос — что все это значит?— СБУшники ответили: „Мы отвечаем за имидж Украины в мире“, — это рассказ одного из предпринимателей, потерпевшего от произвола спецслужбы», — рассказал Лещенко.
По его словам, СБУ должна быть лишена функции финансового контроля, за что и выступает народный депутат.
Ранее директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщила, что с 2014 года доля украинцев, живущих за чертой бедности, выросла с 15% до 25%, причем за это период организация вложила в Украину больше средств, чем в какую-либо другую страну.
Украина.ру: последние новости
Ситуация в Донбассе ухудшается - зампостпреда РФ при ОБСЕ Финал ЧМ-2018: за кого болеют киевляне «Беспредел» от России: В Севастополе построили музыкальную школу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня8
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство329
Путин объявил об изменении внешней политики России
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
Хуситы обратились к России за помощью35
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение