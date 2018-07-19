Лещенко: СБУ мешает инвестиционной привлекательности Украины

Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко

«На днях мы провели круглый стол, где люди дела рассказали о наездах СБУ на стопроцентную немецкую компанию, на переселенцев, построивших два мини-завода под Киевом, на малое предприятие в Полтаве , на импортеров коньячных спиртов и экспортеров… меда! «СБУ решило найти в мёде остатки антибиотиков или пестицидов. Машины были задержаны, обратились к депутатам — и экспертиза по заказу СБУ прошла не за полгода, а за две неделе. В итоге — ничего не нашли. А на вопрос — что все это значит?— СБУшники ответили: „Мы отвечаем за имидж Украины в мире“, — это рассказ одного из предпринимателей, потерпевшего от произвола спецслужбы», — рассказал Лещенко.

По его словам, СБУ должна быть лишена функции финансового контроля, за что и выступает народный депутат.