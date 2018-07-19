Автоматизация уничтожает пенсионный фонд

Международная федерация робототехники опубликовала отчёт, в котором сказано, что в России на 10 тыс. человек, занятых на промышленных предприятиях, приходится всего три промышленных робота. Данный показатель более чем в 24 раза ниже среднемирового. Однако при чём здесь пенсии? На самом деле всё взаимосвязано.

Начнём издалека. Согласно всё тем же данным, Япония — мировой лидер производства промышленных роботов, где страна обеспечивает 52% мирового рынка этих машин. В Европе самая роботизированная страна — Германия . Там на 10 тыс. рабочих приходится 309 роботов, и каждый год этот показатель растёт на 5%. И в той, и в другой стране — развитые и прогрессивные экономики, где на душу населения приходится довольно приличная сумма, чего не скажешь о России.

Несмотря на уровень автоматизации, Германия и Япония могут обеспечить хорошую жизнь своим пенсионерам. В этом плане особо отличилась Германия, где пенсионеры к моменту выхода на пенсию, могут позволить себе путешествовать по миру, купить небольшой загородный домик и спокойно заниматься любимым делом или просто отдыхать. Получается так, что уровень автоматизации производства не повлиял на пенсионные фонды, куда рабочее население отчисляет свои средства.

В Германии пенсионная система сложилась раньше, чем в других странах, ещё в XIX веке соответствующим «Пактом поколений», который был принят по инициативе канцлера Бисмарка. Так сложилось, что уровень отчислений в пенсионный фонд Германии значительно выше, чем в нашей стране. Но и уровень зарплат ведь тоже выше. А то, что роботы стали отнимать работу у тысяч человек, не так сильно повлияло на общую ситуацию, как казалось ранее. Были созданы многочисленные фонды по обучению новым профессиям, люди стали более активно посещать курсы переквалификации и переобучения на новую специальность. В этом плане немцы более сознательны.

Global Look Press/ dpa /Christoph Schmidt

Робот погрузчик

А в России всё как всегда по-другому. Современная пенсионная система существует на базе прошлых, которые были ещё в советское время. В свою очередь они создавались под требования индустриальных экономик с большей долей физического труда. В то время в экономике преобладала хоть и неполная, но всё же стабильность. Люди знали, на какие профессии идут, и представляли себе свою карьеру, насколько это было возможно. Поэтому денежные потоки пенсионного фонда были всегда одинаковы, и планирование госбюджета было куда проще. Но когда началась эпоха постиндустриализма и высокие технологии стали развиваться в геометрической прогрессии, условия существования пенсионной системы по старым лекалам не могли быть прежними.

Чиновники во многих регионах страны браво отчитывается, что в России активно разрабатываются и внедряются современные автоматизированные комплексы, развивается наука, строятся инновационные города. Но на деле это всё является лишь показухой, которая нужна для отчётности на телевидении. По прошествии времени всё загибается без действенной поддержи, разворовывается, выходит из строя. Без необходимых мер и прописанных действий все благие начинания просто останавливаются на всеобщем непонимании того, что нужно делать дальше и как с этим работать.

Ещё один интересный факт существенного влияния на пенсионную систему оказывает демография. Сейчас на рабочие места приходят внуки выживших в военное время, а на пенсию выходят послевоенные люди, которых значительно больше. Согласно последним данным, численность пенсионеров в России растёт примерно на 500 тыс. человек в год. К 2030 году число работающих и пенсионеров может уже сравняться.

Всё это крайне невыгодно для пенсионного фонда, бюджет которого и так в последние годы уходит в минус. Первый шаг уже был сделан в начале июня. Пенсионная реформа с увеличением срока выхода на пенсию должна сделать своё дело и увеличить и без того дефицитный бюджет, и поток отчислений работников сохранится. Но если в рабочий процесс добавить автоматизацию, то для фонда это грозит лишь сокращением отчислений. Соответственно, будут сокращаются права будущих пенсионеров, затронутых автоматизацией.

Зная российский менталитет, понимаешь одну из причин, почему у нас такой низкий уровень роботов на количество рабочего населения. Люди, не понимая ситуацию, скорее всего, будут выходить на митинги, подписывать петиции и жаловаться, что всё в жизни плохо и роботы отнимают их рабочие места. Вместо того, чтобы хоть как-то измениться и проходить уже созданные курсы переквалификации, для многих проще сидеть дома и жаловаться на страну и правительство, а не начать с себя и менять ситуацию. Лень — основа окончания многих хороших дел, и, к сожалению, стоит признать, что она свойственна россиянам.

В итоге получается патовая ситуация. Промышленность и автоматизированное производство не развиваются из-за того, что дыры пенсионного фонда будут лишь расширяться, и он уже не сможет обеспечить необходимый уровень социальных выплат. С другой стороны, нежелание народа кардинально менять свою жизнь и идти навстречу надвигающемся прогрессу искусственно тормозят его. Обе позиции, ясное дело, неверные, но выход из сложившийся ситуации всё же необходим, потому что всемирное отставание от автоматизации и цифровизации приведёт лишь к ещё большим экономическим проблемам уже в масштабах всей страны.

Пока рано делать какие-то определённые выводы. Готовые решения в ответ на эти вызовы ещё не выработаны. Но для изменения ситуации необходимо создавать универсальные системы минимальных пенсионных выплат всему населению, не привязанных по финансированию к налогам или взносам на фонд оплаты труда. Тогда наиболее уязвимые части населения будут хоть как-то защищены. Ещё более радикальный вариант ответа — введение базового универсального пособия для всего взрослого населения. Возможно, после этого выработаются стратегии развития как пенсионной системы, так и повышения уровня автоматизации производства, которое должно более благоприятно сказаться на развитие экономики.