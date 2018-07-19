Врачи пришли в ужас от нового Уголовного кодекса

Следственный комитет определился, как именно будут наказывать медиков за профессиональные преступления по новым статьям Уголовного кодекса — если, конечно, их утвердят все ветви исполнительной власти.

Смерть пациента, тяжкий вред здоровью и гибель плода в утробе матери из-за нерасторопности медиков будут караться строже, чем сейчас. Под суд отправятся и особо наглые деятели, которые, не имея медицинского образования, надевают белые халаты, берут в руки скальпель или назначают больным таблетки. Зато медицинская ошибка, совершенная врачом без какого бы то ни было злого умысла, может вовсе остаться безнаказанной. «КВ» узнал все подробности грядущей реформы.

Смысл реформы — полностью изменить подход к уголовной ответственности медиков. По задумке авторов законопроекта, это нужно для того, чтобы врачи наконец-то вздохнули спокойно и перестали бояться собственных пациентов. Правда, в Национальной медицинской палате озвучили не такие уж пессимистичные цифры. Так, жалобщики составляют всего одну сотую долю процента от всех, кто посещает поликлиники и стационары. При этом до суда доходит лишь 10% уголовных дел, возбужденных против медработников.

Тем не менее в палате полагают, что наша страна чуть ли не единственная в мире, где люди в белых халатах живут в постоянном страхе: а вдруг пациент нажалуется, а вдруг сейчас распахнется дверь кабинета и на пороге окажется следователь?

— Многие, кто подает в суды и СКР жалобы на врачей, на самом деле не хотят, чтобы врача сажали, — заметил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль . — Эти люди хотят материальной компенсации. Это не единичные случаи, это система. Но если во всем мире на такой случай работает система страхования врачебной деятельности, у нас такой системы нет.

Сейчас над врачом висит целых три статьи Уголовного кодекса: 109‑я — «Причинение смерти по неосторожности», 118‑я — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», и 238‑я — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В случае реализации реформы все эти составы преступлений окажутся полностью неприменимы к медперсоналу. Зато в УК появятся новые составы — специально для медицинских работников. Первое такое новшество — статья 124.1 — «Ненадлежащее оказание медицинской помощи». На скамье подсудимых по обвинению в этом преступлении окажется доктор, по вине которого пациент получил тяжкий вред здоровью. Наказаний предусмотрено два: штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет плюс безоговорочная дисквалификация на три года. Для сравнения: сейчас за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, если этот вред причинен в связи со служебной деятельностью, можно получить лишь год тюрьмы. А отстранять бракодела от работы или нет, остается на усмотрение суда. Если судья попадется добрый, нерадивый врач сможет даже после приговора продолжать ходить на службу и делать вид, что лечит людей.

Такое же наказание — до двух лет за решеткой и трехлетний запрет на работу в медицине — по новому закону будет предусмотрено и для тех, по чьей неосторожности погибнет плод. Правда, здесь есть важный нюанс: ответственность доктор понесет, лишь если плод старше девяти недель. Кстати, этот пункт вызвал яростное сопротивление со стороны неонатологов.

По мнению председателя совета Российского общества неонатологов Дмитрия Дегтярева, возраст неродившегося малыша следует поднять до 22 недель беременности.

— Даже когда рождаются дети на 22–23‑й неделе беременности весом 500–600 граммов и мы их начинаем выхаживать, риск гибели составляет 50 на 50, — пояснил Дегтярев. — Такая статистика одинакова во всем мире, и тем не менее родители начинают жаловаться и заявляют, что врач ошибся или сделал что-то не так.

В Национальной медицинской палате же вовсе сочли, что нововведение приведет к массовому уходу акушерок из профессии из-за повального страха перед каждой роженицей, у которой что-то пойдет не так.

Однако для таких боязливых медиков авторы реформы придумали еще одну статью — «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». В УК ее планируется поместить под номером 124.2. В ней говорится как раз о ситуациях, когда медик до смерти перепугался собственной ошибки и решил от греха подальше никому об этом не рассказывать. А для пущей убедительности стер из базы данные о приеме пациента, сжег корешок рецепта или, например, подделал экспертное заключение и подменил биоматериал (как, например, сделал печально известный судмедэксперт Михаил Клейменов по делу «непьяного мальчика»).

— По первой части этой статьи, если преступление совершено рядовым врачом, проектом предусматривается санкция в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет, — рассказал замглавы Главного управления криминалистики СК России Анатолий Сазонов . — Если же преступление совершено главврачом или другим лицом, исполняющим в медучреждении управленческие обязанности, наказание может составить до 1 миллиона рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы.

Для сравнения, Клейменов при всем желании следователей в тюрьму не отправится. Статья «Халатность», которая ему вменяется, не предусматривает такого наказания вообще.

Наконец, третья законодательная новелла касается псевдомедиков, которые пытаются зарабатывать на больных людях и при этом даже не имеют диплома. На этом, кстати, по данным Росздравнадзора , попались пластические горе-хирурги из столичной клиники «Медланж», где из-за неправильно проведенных операций скончались пациентки весной этого года.

В новой версии закона для таких «оборотней в белых халатах» появится своя статья. Если такие деятели причинят вред здоровью, им будет грозить тюремный срок до четырех лет либо штраф до полумиллиона рублей. А если деятельность мнимых медиков приведет к смерти двух и более человек, срок за решеткой для них вырастет уже до семи лет, а штраф — до двух миллионов.

Правда, одну проблему, причем самую важную для пациентов, грядущая реформа так и не решает. В законе как нет, так и не появится в обозримом будущем понятия «врачебная ошибка». По словам представителей СКР, они прошерстили законодательство всех стран мира и ни у кого, кроме Германии , такого понятия не нашли. Но немецкий подход, по мнению отечественных законодателей, нам не очень-то подходит. Поэтому что считать ошибкой, а что неосторожной формой вины (за которую по закону положено судить) — до сих пор непонятно. Одни юристы начинают, загибая пальцы, перечислять возможные варианты того, что ошибкой считать никак нельзя: назначили не то лекарство, ошиблись с дозировкой, нарушили санитарные нормы. Другие с прискорбием признают, что, если не прописать четко в законе понятие ошибки, каждый следователь и судья будет трактовать действия врача на свой лад. А значит, и медикам будет выгодно скрывать истинные причины смерти или ухудшения состояния пациента. Однако представители следственных органов заверили, что за ошибки никого карать не будут.

— За врачебные ошибки мы никого никогда привлекать не будем, — сказал Анатолий Сазонов. — Привлекать можно только за грубые нарушения правил и стандартов.

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