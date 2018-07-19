Пенсионерка заявила о подмене в банке трех млн на купюры «банка приколов» 

Московская пенсионерка пожаловалась в полицию на обман банка. По ее словам, она положила настоящие 3 миллиона рублей в банковскую ячейку, а после того как забрала их, обнаружила, что это купюры для розыгрыша, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Подмену женщина обнаружила уже дома. По ее словам, когда срок аренды истек, она забрала пакет с деньгами и увезла его на съемную квартиру в Подмосковье. Оказалось, что вместо денег в пакете лежат билеты из «банка приколов». По данному факту проводится проверка. По словам источника, правоохранители изъяли записи камер видеонаблюдения банка.