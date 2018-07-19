Старое оборудование и сезонная работа: как работают ФАПы в поселках Крыма 

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Активисты Общероссийского народного фронта проверили фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в поселках Алушты, Феодосии и селах Симферопольского, Белогорского, Красногвардейского, Бахчисарайского, Ленинского, Джанкойского, Сакского и Красноперекопского районов с населением до двух тысяч человек. По итогам мониторинга у 28 из этих медучреждений общественники выявили проблемы с оборудованием и ремонтом зданий. Об этом сообщает пресс-служба крымского штаба ОНФ.
ФАП в селе Овощное Джанкойского района
"В 71% проверенных медучреждений имеются значительные проблемы с медицинским оборудованием — оно или устаревшее или представлено не в полном объеме. Вторая проблема — здания, в которых расположены медучреждения. Зачастую они нуждаются в ремонте или находятся в аварийном состоянии, а обваливающиеся стены явно не то место, где людям оказывают современную медицинскую помощь. Местами отсутствует канализация и водоснабжение, имеются проблемы с отоплением. Это даже приводит к такому феномену, как сезонная работа медучреждения, когда, например, в зимний период фактически не ведется прием детей, а врачи подвержены болезням", — рассказали в ОНФ.
Кроме того, по данным активистов, в 43% проверенных ФАПов и амбулаторий туалеты расположены на улице, а их состояние оценивается «от неудовлетворительного до кошмарного».
При этом новые модульные ФАПы, по словам общественников, далеко не всегда являются гарантией полноценной медпомощи.
"В ряде случаев они просто простаивают, а чаще всего не укомплектованы необходимым персоналом, — рассказывают активисты. — Впрочем, проблема медицинских кадров присуща для подавляющего большинства проверенных медучреждений. В лучшем случае она заканчивается отсутствием одного специалиста, где-то нет заведующих, что ограничивает работу в разы, а в одном из ФАПов так и вовсе остался только уборщик".
В ОНФ также добавили, что только 25% крымских ФАПов оборудованы компьютерами и доступом к интернету. При этом почти в трети сел и поселков городского типа нет аптек.
"Все итоги мониторинга мы передали региональным властям, разделив их на два вида. Это проблемы, которые возможно решить уже в ближайшее время. Например, в медучреждениях, где имеются все возможности для открытие клинических лабораторий или дневного стационара, мы считаем необходимым обеспечить людей максимально возможной медицинской помощью. Вопрос кадров, как мы уже неоднократно говорили, нужно комплексно решать с участием Минздрава и учебных учреждений. Что касается долгосрочных и требующих больших финансов вопросов, то все они должны лечь в «дорожную карту» развития первичной медицины в Крыму. В целом, уже до конца этого года мы ожидаем положительных изменений в каждом из проверенных поселений", — отметила руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.