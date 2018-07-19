В Митине состоялась традиционная встреча с жителями 

В Митине в среду, 18 июля, состоялась очередная встреча с жителями района. Собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия с общественными организациями на территории района. Также жители смогли задать интересующие вопросы руководству района, представителям местного ГБУ «Жилищник».
Во встрече приняли и общественные советники главы управы района Митино. Так, Светлана Шутилина поинтересовалась, в какие сроки планируется завершить благоустройство дворовой территории по адресу: улица Дубравная, дом 48, корпус 1. Лилия Бирюкова подняла вопрос о Дне города. Общественного советника интересовало, какие праздничные мероприятии будут проходить на территории района и в ландшафтном парке «Митино». (ср)