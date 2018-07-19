Запахло скандалом. Чем отличились самарские компании в первом полугодии

Не в те руки

В марте прокуратура Самарской области передала в Следственный комитет материалы проверки крупнейшей городской УК ООО «Жилищно-коммунальная система». Правоохранители заподозрили ЖКС в выводе денег по сомнительным финансовым операциям — на момент, когда у компании имелись задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. В числе прочего был зафиксирован перевод более 50 млн рублей в июне 2017 года в пользу собственника — московского АО «ДомКом Инвест». По аналогичной схеме москвичи в прошлом году вывели средства из четырех домоуправляющих компаний в Нижнем Новгороде. К «похудевшей» на полсотни миллионов рублей ЖКС резко выросло количество претензий как со стороны ресурсников, так и жильцов. Участились жалобы на бездействие УК в Госжилинспекцию. Около 50 из 1,2 тыс. обслуживаемых ЖКС многоквартирных домов перешли к другим управляющим компаниям. Правда, позже некоторых из них обвинили в подделывании протоколов общих собраний жильцов. Серия судебных тяжб не прекращается до сих пор.

Победителей судят

Напряженно прошла первая половина 2018 года для крупнейшего в России производителя галеновых препаратов ООО «Гиппократ». Вплоть до июня Арбитражный суд Самарской области рассматривал иск налоговиков о признании «короля фанфуриков» банкротом. По мнению налоговиков, вследствие ряда махинаций по уходу от налогов «Гиппократ» задолжал государству за последние три года без малого 115 млн рублей. Должник не торопился платить и до последнего оспаривал решения контролирующего органа. Эксперты в области алкогольного рынка не исключали, что процесс носит политический характер и государство борется не с суррогатной спиртовой продукцией в целом, а с конкретной компанией бизнесмена Дмитрия Островского . Банкротства «Гиппократу» удалось избежать. Наказание понес лишь гендиректор Антон Гусев , инициировавший представление в налоговый орган недостоверной декларации «Гиппократа» в 2013 году. За попытку получить с государства 91,5 млн рублей в качестве возмещения по липовой сделке Гусев получил три года лишения свободы условно.

Диагноз: жадность

В марте в отношении «Фарм СКД» и ее «дочки» «Новофарм» было возбуждено уголовное дело об ограничении конкуренции. Три года назад на их картельный сговор при проведении аукционов на поставку лекарств указали эксперты ОНФ. Аффилированные друг другу компании составляли мнимую конкуренцию и существенно завышали стоимость препаратов относительно их рыночной цены, а затем их поставляли в медучреждения. В итоге организации нарушили законодательство о торгах не менее 400 раз, причинив ущерб государству на сумму свыше 400 млн рублей в пяти регионах страны.

Обе фирмы зарегистрированы в Самарской области и входят в десятку крупнейших поставщиков лекарств для борьбы с ВИЧ, инфекционным гепатитом B и С и препаратов для онкобольных. Из 19 первых изученных «фронтовиками» контрактов «Фарм СКД» от 2014 года с областным СПИД-центром и тольяттинской горбольницей № 5 фармкомпания выручила лишние 25 млн рублей. Такова общая сумма в результате завышения цен контрактов. Эти деньги могли бы стать реальным подспорьем в борьбе с распространением СПИДа в регионе.

По дороге к картелю

Еще один крупный картель в феврале выявила ФАС РФ . В поле зрения антимонопольщиков попали фавориты госзаказов в области дорожного строительства. Последние пять лет с позволения регионального минтранса ООО «Самаратрансстрой» и ООО «С. И. Т. И.» осваивали наиболее выгодные контракты, несмотря на многочисленные претензии к качеству работ и вопросы со стороны правоохранителей. Даже пользуясь симпатией областной власти, «золотые» подрядчики искали способы заработать на госконтрактах как можно больше, для чего, аналогично вышеназванным фармкомпаниям, создавали видимость конкуренции и снижали начальную максимальную стоимость контрактов не более чем на 0,5%. Таких аукционов в ФАС насчитали 14 на общую сумму свыше 4 млрд рублей. В результате убытки несло министерство транспорта, а жители губернии получали дороги с нарушениями строительных норм. За одну из таких махинаций директор «Самаратрансстроя» Сергей Сурков в прошлом году оказался под следствием, но был оправдан — чиновники из минтранса области не предъявили к компании претензий.

Гори огнем

В конце 2017 года областной минстрой выдал разрешение тольяттинскому ООО «Астерс» на строительство первого в регионе крематория в северной части кладбища «Рубежное» в Волжском районе. Собственник участка — ООО «Гарант 21», аффилированное Алексею Ушамирскому . Категорически против выступили жители поселка Рубежного. Граница санитарно-защитной зоны крематория, рассчитанного на одну печь, составила 500 метров. Протесты местных жителей разбивались о то, что поселок находится в 700 метрах от участка, выделенного для строительства. Однако в апреле в соцсетях появились скан-копии проекта будущего крематория, в соответствии с которым в нем планировалось установить не одну, а три рабочих печи. Это, в свою очередь, требовало увеличения границ санитарно-защитной зоны еще на полкилометра. Точку в истории поставили облпрокуратура и врио губернатора Дмитрий Азаров , признавшие, что минстрой поспешил с разрешением на строительство.

Жизнь на колесах

В апреле прекратило работу МП «Пассажиравтотранс», являвшееся основным перевозчиком в областном центре. Загнанное в долги предприятие передало в аренду ООО «СамараАвтоГаз» на 5 лет весь подвижной состав и ремонтные цеха. Власти рассчитывают, что частный перевозчик выведет МП из предбанкротного состояния.

Арендатор обещал погасить долги ПАТ на сумму около 500 млн рублей и предоставить рабочие места большей части его сотрудников. Как утверждали эксперты, знакомые с ситуацией, МП потерпело крах во многом благодаря усилиям конкурентов, главным из которых был именно «СамараАвтоГаз» — структура, по сведениям многочисленных источников, фактически принадлежащая тому же Алексею Ушамирскому.

Переход сотрудников из муниципальной в частную структуру прошел со скандалом. Несколько сотен водителей и кондукторов остались в ПАТ, добиваясь сокращения в соответствии с Трудовым кодексом РФ. В итоге часть работников ушла в другие организации или на пенсию. Взяв муниципальные маршруты и автобусы ПАТ, частный перевозчик недосчитался кадров. В результате в Самаре начались проблемы с транспортом.

Наибольшее недовольство у самарцев вызвала ситуация на маршруте, связывающем Кировский рынок с поселком Красная Глинка. Решение мэрии заменить коммерческие маршрутки № 221 муниципальными автобусами № 51 оказалось не очень удачным — автобусы ходили нерегулярно, что вызвало массу нареканий от жителей Красноглинского района. Люди по часу стояли на остановках, опаздывали на работу и толкались в битком набитых автобусах. Мэр Самары Елена Лапушкина объявила взыскание руководителю департамента транспорта. А департамент, в свою очередь, вынес предписание в адрес ООО «СамараАвтоГаз».

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