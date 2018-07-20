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БФУ опроверг сообщения СМИ о сотрудничестве с подозреваемой в госизмене калининградкой
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БФУ опроверг сообщения СМИ о сотрудничестве с подозреваемой в госизмене калининградкой 

Клопс.Ru 38 минут назад
Фото: Мой Калининград
БФУ им. Канта заявляет, что не сотрудничал с калининградкой Антониной Зиминой, подозреваемой в госизмене. Сообщение опубликовано на сайте университета.
"В соответствии со ст. 43 ФЗ «О средствах массовой информации» считаем необходимым сообщить, что Зимина Антонина Константиновна завершила обучение в аспирантуре БФУ им. И. Канта в 2012 году (приказ об отчислении от 20 октября 2012 года). Она работала в университете младшим научным сотрудником с июня по декабрь 2013 года", — говорится в сообщении. В университете подчеркнули, что после этого Зимина с учреждением не сотрудничала.
Ранее СМИ сообщали, что подозреваемая в государственной измене горожанка — сотрудница БФУ им. Канта.
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