БФУ опроверг сообщения СМИ о сотрудничестве с подозреваемой в госизмене калининградкой

БФУ им. Канта заявляет, что не сотрудничал с калининградкой Антониной Зиминой, подозреваемой в госизмене. Сообщение опубликовано на сайте университета.

"В соответствии со ст. 43 ФЗ «О средствах массовой информации» считаем необходимым сообщить, что Зимина Антонина Константиновна завершила обучение в аспирантуре БФУ им. И. Канта в 2012 году (приказ об отчислении от 20 октября 2012 года). Она работала в университете младшим научным сотрудником с июня по декабрь 2013 года", — говорится в сообщении. В университете подчеркнули, что после этого Зимина с учреждением не сотрудничала.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемая в государственной измене горожанка — сотрудница БФУ им. Канта.