Стали известны имена погибших в ЧП в Шарлыкском районе

Губернатор Оренбургской области выразил соболезнования родным погибших во время потопа в Шарлыкском районе.

«Потеря близкого человека — тяжёлая, невосполнимая утрата. От лица Правительства Оренбургской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ираиды Дмитриевны Поповой и Александра Петровича Алехина . Мы рядом и готовы поддержать людей в эту скорбную минуту», — заявил Юрий Берг

Также губернатор распорядился создать специальную комиссию для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим во время стихийного бедствия.

Напомним, 18 июля в селе Зеркло погибли 78-летний мужчины и его 76-летняя супруга. Предварительно установлено, что вечером из-за ливня резко поднялся уровень воды в реке Зеркалка, на которой имелись запруды. Поток воды через поля по склону достиг села и затопил улицу Большак. В одном из подтопленных домов, который был первым на пути у сильных водных потоков, погибли супруги, которые не успели покинуть свое жилище. Уровень воды в доме и гараже превышал 1,5 метров. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». По версии следствия, должностные лица органов государственной власти ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, в результате этого произошла трагедия.