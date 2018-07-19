Вдовам ветеранов войны недоплачивали

Военные прокуроры восстановили справедливость в отношении вдов, родителей и детей погибших или умерших ветеранов войны. Прокурорская проверка выявила, что многим из тех, кому положена пенсия по потере кормильца, принимавшего участие в боевых действиях, государство недоплачивало до трети положенной им суммы. Только в Москве таких людей тысячи, и сейчас восстановлением их прав занимаются военные прокуроры.

В первую очередь их помощь нужна вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, чье самостоятельное обращение в суд уже практически невозможно. В прошлом году было удовлетворено 940 исков от их имени на общую сумму более 15 млн рублей. Еще столько же исков поданы в суды на днях, и решения по ним также ожидаются положительные. Это касается и всех остальных получателей военных пенсий по потере кормильца-ветерана. Какова величина полагающейся надбавки, кому она предназначена и как добиться ее получения, рассказал «КВ» заместитель военного прокурора 231-й военной прокуратуры гарнизона Алексей ЕГУНЕВ.

— О большой доплате идет речь?

— От 16 до 32 процентов от расчетного размера пенсии.

— Как выяснилось, что вдовы ветеранов Великой Отечественной войны их не получали?

— Нарушение было выявлено после обращения одной из вдов, которая пожаловалась на то, что ей не был сделан своевременный перерасчет пенсии после смерти в 1984 году мужа, ветерана Великой Отечественной войны. По закону вдова любого ветерана боевых действий, когда погибает или умирает муж, имеет право выбора — получать пенсию по потере кормильца или обычную трудовую пенсию. В свою очередь, пенсию по потере кормильца можно получать как в отделе социального обеспечения, так и в военкомате. Военная пенсия, в которой есть специальные надбавки, бывает выше обычной, бывает ниже. В Москве пенсию по потере кормильца от военкомата получали на момент обращения около двух тысяч вдов ветеранов Великой Отечественной войны, которые сами не являлись ветеранами (ветеранам эта надбавка и так выплачивается). Мы выяснили, что вдовам не было установлено повышение расчетного размера пенсии, положенное по закону: 32-процентное — тем, чьи мужья непосредственно принимали участие в боевых действиях, и 16-процентное — тем, чьи мужья также имеют статус ветеранов Великой Отечественной войны, но не принимали участия в боевых действиях, просто проходили службу в тот период.

— Почему им не начисляли этой доплаты?

— Закон, регулирующий пенсионное обеспечение военных и сотрудников силовых ведомств, изложен таким образом, что госорганы не могут в добровольном порядке их выплачивать. Они исходят из того, что эта надбавка носит лишь личностный характер, то есть положена только самому ветерану. В Минобороны , например, считают этот закон абсолютно неправильным, но иного порядка не предусмотрено. И военкоматы по всей стране оказались заложниками прямого трактования этого закона. А вот суды, напротив, стоят на позиции, что эта надбавка не имеет личностного характера и положена вдовам, детям, родителям погибшего или умершего ветерана. Судебные решения по таким обращениям абсолютно идентичны по всей стране — в пользу получателей пенсий. А при наличии судебного решения госорган обязан его исполнить.

— Военные прокуроры не могут повлиять на ситуацию без судов?

— Мы можем внести военкомату представление прокурора, но там все равно ничего сделать не смогут, поскольку в их бюджетной росписи отсутствует такое основание для выплаты денег, как представление прокурора. Бюджет им на это денег не выделяет. Получается, что иными мерами прокурорского реагирования, кроме подачи исков в суды, восстановить права получателей военных пенсий невозможно.

— А нельзя одним иском восстановить права сразу всех?

— У каждого получателя пенсии особые условия выплат — различаются в каждом случае размер расчетной пенсии, выслуга лет, процент надбавок и так далее. Объединить всех в один процесс невозможно, приходится разбираться с каждым случаем отдельно. Сейчас мы заканчиваем работу с вдовами Великой Отечественной войны, после этого сразу приступаем к работе с другими категориями. Иначе мы поступить не могли: даже за время, что выигранные в судах иски вдов вступили в законную силу, ровно 100 из 940 вдов уже, к сожалению, умерли.

— Надбавки положены не только вдовам ветеранов боевых действий, но и другим членам их семьи. Уточните, кому именно.

Чечне, — Другие члены семьи имеют право на такие надбавки только в том случае, если получают пенсию по потере кормильца. Мы подсчитали, что всего в Москве нуждаются в повышении пенсий 7,5 тысячи человек. Это вдовы и члены семей ветеранов боевых действий в Афганистане Южной Осетии и других военных конфликтах.

— Сами вдовы должны быть при этом на пенсии?

— По закону пенсию о потере кормильца может получать лицо, не достигшее пенсионного возраста. То есть 40-летняя вдова может получать пенсию за погибшего мужа и при этом работать. Впоследствии, если ее рабочая пенсия окажется выше, она сможет отказаться от военной и получать трудовую. Но и сейчас не все, кому положена военная пенсия, хотят ее получать. В случае, если кормилец после участия в боевых действиях уволился с военной службы и пошел работать в гражданскую структуру, где ему платили высокую зарплату, его близкие чаще всего выбирают пенсию по потере кормильца, которую им выплачивает собес, а не военкомат. Таким вдовам военная пенсия мужей ни к чему, и на надбавки они права не имеют.

— Давайте уточним: надбавки положены только тем, чьи родные погибли на войне?

— Не только. Важен сам статус ветерана боевых действий, а место и обстоятельства его смерти значения не имеют.

— Те, кто только сейчас узнал о положенных надбавках, могут самостоятельно пойти в суд, не дожидаясь, пока в военной прокуратуре дойдет до них очередь? У вас ведь не миллион рук!

— Да, у нас действительно работы в этой связи — непаханое поле. Но мы поможем всем, кто к нам обратится.

— За какой период можно вернуть то, что не было выплачено?

— Законом предусмотрена выплата за 12 месяцев со дня подачи иска.

— Но если люди не получали надбавки годами, а то и десятилетиями, кто-то в этом виноват? Обязаны были госорганы информировать их?

— Обязанности такой у госорганов нет. Говорить о том, что кто-то допустил халатность, здесь тоже нельзя: люди в суды и прокуратуру не обращались, их права не реализовывались.

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